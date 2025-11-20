聽新聞
美參院通過法案 解除台美交往限制

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國聯邦參議院十八日無異議通過跨黨派「台灣保證實施法案」，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制。這項法案已在眾議院過關，待送交總統川普簽署後正式生效。

中央社報導，根據參議院網站，參院十八日晚間通過「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院尋找機會解除美台交往仍存在的自我限制，並制定具體落實計畫。

「台灣保證實施法案」由共和黨眾議員華格納、已故民主黨眾議員康諾里、民主黨眾議員劉雲平今年二月共同提出，五月經眾院無異議通過。

美國與中華民國斷交以來，國務院制定文件規範美國外交、軍事與其他官員和台灣官員互動的種種「紅線」，「台灣保證實施法案」的核心精神，在於打破這些限制。

國會網站指出，美國現行法律要求國務院就對台交往準則一次性審查，並向國會提交審查報告。根據這項法案，國務院必須在該準則生效期間每兩年審查一次，並向國會提交報告。

根據法案，國務院提交的評估必須說明現行準則能否深化並擴大美台關係、體現雙邊關係價值及重要性。

二○二一年一月，時任美國國務卿龐培歐卸任前夕，宣布取消美國政府對台政策自我施加的限制，廢除所有對台聯繫準則。拜登政府上任後恢復準則，但放寬雙邊交往，允許美國官員常態性在聯邦機構接待台灣官員，也能前往駐美代表處會晤台灣官員。

法案 美國 對台
