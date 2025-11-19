國台辦稱收到多封舉報台獨郵件 外交部譴責：中國對台無管轄權

中共鼓吹「檢舉台獨」，提供檢舉信箱廣徵線索，中國大陸國台辦宣稱「收到上萬封舉報郵件」。外交部今天嚴厲譴責此為「恫嚇言語與謬論」，並強調中國對台灣人民沒有任何管轄權，配合中國進行對台灣跨國鎮壓的國內協力者均應受到法律制裁。

國台辦今年3月26日宣布設置「台獨打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」。國台辦發言人朱鳳蓮今天指稱，從舉報信箱開通以來，已經收到上萬封舉報郵件，顯示兩岸民眾「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業的共同心聲」。

外交部晚間發布新聞稿指出，有關中國國台辦聲稱收到上萬封所謂舉報郵件，另揚言反對台灣元首出訪過境等恫嚇言語與謬論，外交部予以嚴厲譴責並駁斥。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會公認的客觀現狀與事實，也是台灣人民的堅定共識。中國對台灣人民沒有任何管轄權，且其跨國鎮壓行為違反國際公約。受跨國鎮壓迫害的台灣人均為台灣政府保護的對象，對於配合中國進行對台灣跨國鎮壓的國內協力者均應受到法律制裁。

外交部嚴正聲明，台灣總統出訪友邦及過境他國，是行使正當權利；作為國際社會的成員，台灣當然有權在國際社會上與其他理念相近的國家自然互動。

外交部強調，台灣將持續與理念相近國家基於共享的民主、自由與人權價值，進行互訪交流與各領域的合作，中國無權置喙，更無權干預其他國家的主權行為。