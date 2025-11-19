快訊

確定了！明年中市議員選舉民進黨部今晚公布各區提名席次

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民進黨台中市黨部今晚召開執委會，針2026年市議員選舉的建議提名席次進行決議。圖／民進黨台中市黨部提供

確定了！明年縣市長和議員選舉被視為下屆總統前哨戰，民進黨台中市黨部今晚開會討論後，公布市議員各選區提名席次。

民進黨台中市黨部今晚召開執委會，針對2026年市議員選舉的建議提名席次進行決議，並完整取得共識。各選區提名決議席次將於後續送交黨中央依程序審議後正式通過。

黨部表示，接下來會依照既定時程推動選戰規劃，台中市黨部將以最完善、最堅強的陣容準備迎戰2026大選。

這次確認的提名席次：

台中市第1選區，大甲、大安、外埔 2

第2選區，沙鹿、清水、梧棲2+1

第3選區，大肚、烏龍1+1

第4選區，后里、豐原1+1

第5選區，潭子、大雅、神岡3

第6選區，西屯1+1

第7選區，南屯2

第8選區，北屯2+1

第9選區，北區2

第10選區，中區、西區2

第11選區，東區、南區2+1

第12選區，太平1+1

第13選區，大里、霧峰2+1

第14選區，東勢、石岡、新社、和平1

民進黨台中市黨部主委改選去年4月15日登記，現在主委許木桂（左5）當天在前任主委李天生和多位市議員陪同下，到中市黨部登記。圖／本報資料照片

台中市 議員
×

