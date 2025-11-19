聽新聞
確定了！明年中市議員選舉民進黨部今晚公布各區提名席次
確定了！明年縣市長和議員選舉被視為下屆總統前哨戰，民進黨台中市黨部今晚開會討論後，公布市議員各選區提名席次。
民進黨台中市黨部今晚召開執委會，針對2026年市議員選舉的建議提名席次進行決議，並完整取得共識。各選區提名決議席次將於後續送交黨中央依程序審議後正式通過。
黨部表示，接下來會依照既定時程推動選戰規劃，台中市黨部將以最完善、最堅強的陣容準備迎戰2026大選。
這次確認的提名席次：
台中市第1選區，大甲、大安、外埔 2
第2選區，沙鹿、清水、梧棲2+1
第3選區，大肚、烏龍1+1
第4選區，后里、豐原1+1
第5選區，潭子、大雅、神岡3
第6選區，西屯1+1
第7選區，南屯2
第8選區，北屯2+1
第9選區，北區2
第10選區，中區、西區2
第11選區，東區、南區2+1
第12選區，太平1+1
第13選區，大里、霧峰2+1
第14選區，東勢、石岡、新社、和平1
