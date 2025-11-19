民進黨立委提案譴責中共通緝沈伯洋案 立院外交國防委會通過

民進黨立委沈伯洋遭大陸重慶公安立案調查，賴清德總統點名要求立法院長韓國瑜應維護國會尊嚴。民進黨立委進一步出招，在外交國防委員會臨時提案，呼籲中共應自我克制，並予以嚴厲譴責，全案在文字修正後通過。

立法院外交國防委員會今天邀請國防部長顧立雄針對「國君心理衛生制度實施後之影響探討、心理求助樣態原因分析及策進作為」進行專案報告，王定宇在會議中提出臨時提案，要求委員會對中共通緝沈伯洋一事提出譴責。

提案內容指出，中共對沈伯洋進行立案調查、予以通緝一事，中共對台灣民眾皆無管轄權，台灣屬民主國家，即便意識形態不同，人民人身安全及言論自由皆受中華民國憲法保障。

案文指出，立法院外交及國防委員會委員沈伯洋受中共立案調查一事，其言論應予以維護，否則民主自由體制必難存續，更是攻擊台灣憲政制度核心，立院外交及國防委員會應呼籲中共應自我克制，並予以嚴厲譴責。