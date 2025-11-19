快訊

投信獨壓買方！三大法人續砍326.52億元 8大成值百億股全倒

名醫江漢聲遭輔大校友持刀攻擊 新北檢7日起訴殺人未遂、求刑7年

胡瓜錄綜藝大集合誤觸胸部...女兒小禎「大義滅親」 籃籃打破沉默發聲了

盼實現WHO「8020」願景 賴總統推多項口腔健康政策

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統（後右）19日下午在總統府接見中華民國牙醫師公會全國聯合會第15屆理事長、全體理監事、會務顧問暨各縣市公會理事長代表。圖／中央社
賴清德總統（後右）19日下午在總統府接見中華民國牙醫師公會全國聯合會第15屆理事長、全體理監事、會務顧問暨各縣市公會理事長代表。圖／中央社

賴清德總統19日下午接見「社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會」。他表示，為提升國人口腔健康整體量能，政府推動多項口腔健康政策，包括提升口腔黏膜檢查補助費及推動「兒童口腔親善之家」等，盼逐步實現WHO「8020」願景，共同打造「健康台灣」。

賴總統表示，身為醫界的一份子，非常清楚醫療照護的價值不只是醫治疾病，更牽動患者的生活與人生階段；無論是兒童的口腔保健、長者咀嚼困難的問題或是偏鄉民眾對醫療的需求，這些都是國家關注，也需要持續強化的健康基礎。

賴總統說，牙醫師公會全聯會和各縣市公會始終與政府並肩同行，協助將口腔健康照護向下扎根，守護每個人的健康。今年臺南丹娜絲風災及馬太鞍溪堰塞湖災後重建，除了牙醫師公會全聯會、台南市牙醫師公會分別提供物資與善款，花蓮縣牙醫師公會也協助在光復鄉啟動牙科服務。

賴總統提到，守護健康從「齒」開始，政府要打造「健康台灣」一定要強化口腔健康政策。為了落實WHO「全球口腔健康策略與行動計畫」，政府除了持續辦理特殊需求者口腔照護等服務，今年開始也將口腔黏膜檢查補助費從每人130元提升至250元，來降低口腔癌的發生或延誤診斷的風險。

賴總統也說，政府投入近6千萬元推動「兒童口腔親善之家」，讓0到5歲兒童可以就近看牙齒；在醫界努力下，現在3歲以下兒童的牙科就醫率達到100%，是守護下一代健康的重要基礎。

賴總統表示，為了提升口腔健康整體量能，衛福部今年投入21.5億元用於口腔衛生保健與防治等業務，比去年大幅增加10.3億元；而健保的牙科門診總額，從2023年508億元到明年584億元，成長率為14.9%，顯示政府對口腔健康政策的重視。

同時，政府會持續規劃設置牙科示範醫院，完善口腔醫學訓練與研究發展，為新一代牙醫人才打造更具競爭力的環境。

賴總統指出，現今隨著超高齡社會的來臨，台灣醫療面臨全新挑戰，需要完備的照護網絡，更仰賴醫界夥伴的緊密合作。因此，每位牙醫先進都是健全國家醫療體系的重要力量，未來政府將持續與醫界密切合作，逐步實現WHO「8020」願景，讓國人80歲時仍保有20顆以上的自然牙齒。

牙醫 WHO 賴清德
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

賴總統加持陳品安有信心一戰苗栗縣長 鍾東錦回應「大家努力」

財劃法爭議延燒！經民連喊話賴總統開國是會議 民進黨：正審慎評估

AI成新戰場 賴總統：應慎防中國大陸透過AI危害台灣民主和國安

阿根廷國會指控總統米雷伊 涉加密貨幣詐騙

相關新聞

拍促統片遭停黨職 何鷹鷺闖國民黨喊冤：民進黨炒作

國民黨中常委何鷹鷺遭國民黨考紀會停黨職處分，她今天赴中常會申訴，期間因場地問題與中央黨部管理單位發生爭執。她喊冤表示，是...

諾貝爾和平獎得主來訪 蕭美琴：熱愛自由的人應互相幫助

副總統蕭美琴19日接見2022年諾貝爾和平獎得主烏克蘭人權組織「公民自由中心」主席馬特維丘克（Oleksandra Ma...

盼實現WHO「8020」願景 賴總統推多項口腔健康政策

賴清德總統19日下午接見「社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會」。他表示，為提升國人口腔健康整體量能，政府推動多項口腔健...

賴總統：資安即國安 注意中國大陸製生成式AI風險

賴清德總統兼民進黨主席19日於民進黨中常會表示，近年AI科技快速崛起，已經是全球先進國家發展的重點，尤其是生成式AI語言...

遭指用AI回應網友提問 葛如鈞：自費與平台的科技實驗

國民黨立委葛如鈞遭指於社群使用AI回應網友提問，此舉遭網友質疑，也有學者認為立委回應不能這樣「外包」。葛如鈞稍早回應，一...

美參院通過法案解除美台交往限制 待川普簽署生效

美國聯邦參議院昨天無異議通過跨黨派「台灣保證實施法案」，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。