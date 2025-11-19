賴總統：資安即國安 注意中國大陸製生成式AI風險

賴清德總統兼民進黨主席19日於民進黨中常會表示，近年AI科技快速崛起，已經是全球先進國家發展的重點，尤其是生成式AI語言模型的發展，應用範圍更為廣泛，為人類生活帶來更便捷、更快速的發展。同時，也帶來威脅跟挑戰。

賴總統指出，台灣不僅身處第一島鏈的關鍵防線，也是全球資安風險的最前線，中國大陸藉由各種手段試圖滲透台灣社會，AI協助的數位滲透，更成為其重要手法之一。

賴總統提到，日前，國安單位抽測大陸製的生成式AI，發現普遍存在強迫同意不合理隱私條款、過度蒐集個資、逾越使用權限等資安風險，以及資訊扭曲等問題。

賴總統提醒，大陸極有可能透過這些AI模型，侵犯台灣民眾的個人隱私，進而發動像是駭客攻擊、認知作戰與精準監控，來危害台灣的民主社會和國家安全。

他強調，「資安即國安」，政府會持續強化關鍵基礎設施，包含水電、能源、電信、運輸及金融網絡等安全，提升國家數位韌性與資安防護，也會導入AI，強化資安、無人載具的建構與生產。盼企業及個人對資訊安全要有更好的認知，一起提升國家的資安，還有個人的資安。

賴總統說，民進黨中央黨部每年都會邀請外部資安專家來講課，提升黨工的資安意識。接下來兩周舉辦資安課程，將可了解新型態的資訊技術發展，以及可能的資安風險。他呼籲國人與企業提高警覺，避免下載具資安疑慮的中國大陸製應用程式，降低資訊外洩的風險，與成為資安破口的可能。