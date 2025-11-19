遭指用AI回應網友提問 葛如鈞：自費與平台的科技實驗

國民黨立委葛如鈞遭指於社群使用AI回應網友提問，此舉遭網友質疑，也有學者認為立委回應不能這樣「外包」。葛如鈞稍早回應，一向對AI科技抱持開放態度，這次的確是他自費與Threads平台API為期四周的科技實驗，結果證明網友對AI內容有高度敏銳，也讓他對後續將AI運用於國會政治領域更有信心。

葛如鈞常於社群平台Threads上與網友互動，不過有網友質疑回應內容文不對題，可能是利用AI（人工智慧）自動回覆，也有網友因此上傳國民黨主席鄭麗文照片詢問是誰，得到「看起來她的表情很有戲」等回應，引發討論；有學者則批，「民主不是可以丟給AI的外包品」。

葛如鈞稍早公開回應，他自擔任立法委員以來，一向對AI科技抱持開放態度，也積極嘗試在民主政治中應用AI的可能性，這次Threads帳號的AI小編，其實是他自費與Threads平台API為期四周的科技實驗，測試過程也有揭露是由AI協助回覆留言，盡力遵守使用AI的平台相關規範。

葛如鈞說明，他一向提倡台灣應該善用AI，同時也要對AI生成的內容保持警覺，這次實驗證明，台灣網友對AI生成內容具有高度敏銳性，大家所提出的問題也都很有創意，這次的實驗過程中，廣大網友展現出非常優秀的數位素養，令他感到佩服，也對於後續將AI運用於國會政治領域更有信心，希望大家可以一同創造世界的先例。

葛如鈞指出，未來仍將規畫在他的各大社群平台不定期進行有趣的AI科技實驗，希望透過實際互動，拉近科技與民眾的距離，探索AI在公共服務上的潛力；另一方面，也期望AI科技可以為他的辦公室人員分擔部分工作、減輕負擔，以享有更好的勞動環境，創造以科技促進勞動權益的工作場域。

葛如鈞表示，感謝大家的留言和關注，也歡迎各位網友繼續到他的社群平台互動，所有鼓勵與指教都是更加進步的動力，未來會持續優化AI工具，讓公民對話更即時、更多元，也更貼近每一位民眾的日常生活。