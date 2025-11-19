快訊

投信獨壓買方！三大法人續砍326.52億元 8大成值百億股全倒

名醫江漢聲遭輔大校友持刀攻擊 新北檢7日起訴殺人未遂、求刑7年

胡瓜錄綜藝大集合誤觸胸部...女兒小禎「大義滅親」 籃籃打破沉默發聲了

川普第二任內首度對台軍售 蕭美琴：台美緊密合作

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
蕭美琴日前接受立陶宛網路媒體「15min」視訊專訪內容今天播出。圖／擷取自15min官網
蕭美琴日前接受立陶宛網路媒體「15min」視訊專訪內容今天播出。圖／擷取自15min官網

副總統蕭美琴日前接受立陶宛網路媒體「15min」總編輯Vaidotas Beniušis視訊專訪，提到地緣政治、台灣國防安全及整備、中俄關係與俄烏戰爭、台灣與立陶宛雙邊合作等議題，訪談內容19日(台灣時間)播出。

有關美國川普政府甫批准此任期內首度對台軍售，蕭美琴表示，美國是台灣最重要的安全夥伴，感謝美國持續依據《台灣關係法》評估台灣的安全需求，並為台灣的自衛能力提供必要的安全援助，包括過去幾年的軍售，以及近年來《國防授權法案》中強調的新方案。

她也感謝自川普第一任政府以來，美國常態性評估台灣的國防需求，並在如期發布的國防採購和對台軍售公告中做出相應的回應。

蕭美琴指出，國防安全合作不僅明文載入《台灣關係法》，包含現任川普政府在內的歷屆美國政府也保持相對一致的立場，台灣將繼續與其密切合作。我們當然明白，川普政府非常強調盟友與夥伴也要承擔自我防衛的責任。

蕭美琴提到，台灣除了過去八年國防支出增長約80%之外，也將持續投入更多資源於自我防衛，目標是按照北約標準在2030年前達到GDP 5%。台灣也推動多項改革，例如延長義務役、強化訓練及致力提升更廣泛的全社會韌性，這一切都展現台灣在國防上的決心與承諾。

她指出，在展現承諾的同時，美國持續支持台灣，彼此將會緊密合作，目標是預防衝突及維持和平，也相信川普已將和平列為其政策的重要一環，期待能共同努力，確保區域的和平與穩定。

談到立陶宛與台灣的雙邊關係，蕭美琴說，立陶宛和台灣彼此是新的合作夥伴。幾年前，雙方人民對彼此的瞭解非常有限，如今在各議題面向，包括威權主義對民主政體的威脅，彼此更深刻體會到相互支持及夥伴關係的重要性。雙方企業也正積極相互瞭解，尋求經濟、優劣勢的互補，互相強化。

蕭美琴認為，相信雙方優勢將會相得益彰，彼此關係還有許多發展潛力。兩國有多項成功合作的領域，例如立陶宛在雷射技術方面實力堅強，與台灣共同成立「超快雷射研發創新中心」，該中心不僅為產業帶來附加價值，也為更廣泛的半導體供應鏈中的許多重要層面做出貢獻。

她也說，無人機領域或國防產業，是非常重要的合作領域，兩國都致力提升國防韌性，並降低對來自不可靠地區零組件的依賴。民主國家之間必須有信賴可靠的供應鏈，無論是電池、鏡頭、雲台，或是涵蓋更廣的無人機、機器人及無人系統等其他零件。兩國公司已就此進行非常具體的討論。

美國 蕭美琴 川普 國防授權法案 軍售
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

接見諾貝爾和平獎得主 蕭美琴：民主陣營應強化抵抗侵略力量

台美國防安全合作載入台灣關係法 蕭美琴：川普與歷屆政府立場一致

川普2.0首度對台軍售 蕭美琴：美是最重要安全夥伴

接見諾貝爾和平獎得主 蕭美琴：強化力量抵抗侵略

相關新聞

拍促統片遭停黨職 何鷹鷺闖國民黨喊冤：民進黨炒作

國民黨中常委何鷹鷺遭國民黨考紀會停黨職處分，她今天赴中常會申訴，期間因場地問題與中央黨部管理單位發生爭執。她喊冤表示，是...

諾貝爾和平獎得主來訪 蕭美琴：熱愛自由的人應互相幫助

副總統蕭美琴19日接見2022年諾貝爾和平獎得主烏克蘭人權組織「公民自由中心」主席馬特維丘克（Oleksandra Ma...

盼實現WHO「8020」願景 賴總統推多項口腔健康政策

賴清德總統19日下午接見「社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會」。他表示，為提升國人口腔健康整體量能，政府推動多項口腔健...

賴總統：資安即國安 注意中國大陸製生成式AI風險

賴清德總統兼民進黨主席19日於民進黨中常會表示，近年AI科技快速崛起，已經是全球先進國家發展的重點，尤其是生成式AI語言...

遭指用AI回應網友提問 葛如鈞：自費與平台的科技實驗

國民黨立委葛如鈞遭指於社群使用AI回應網友提問，此舉遭網友質疑，也有學者認為立委回應不能這樣「外包」。葛如鈞稍早回應，一...

美參院通過法案解除美台交往限制 待川普簽署生效

美國聯邦參議院昨天無異議通過跨黨派「台灣保證實施法案」，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。