川普第二任內首度對台軍售 蕭美琴：台美緊密合作

副總統蕭美琴日前接受立陶宛網路媒體「15min」總編輯Vaidotas Beniušis視訊專訪，提到地緣政治、台灣國防安全及整備、中俄關係與俄烏戰爭、台灣與立陶宛雙邊合作等議題，訪談內容19日(台灣時間)播出。

有關美國川普政府甫批准此任期內首度對台軍售，蕭美琴表示，美國是台灣最重要的安全夥伴，感謝美國持續依據《台灣關係法》評估台灣的安全需求，並為台灣的自衛能力提供必要的安全援助，包括過去幾年的軍售，以及近年來《國防授權法案》中強調的新方案。

她也感謝自川普第一任政府以來，美國常態性評估台灣的國防需求，並在如期發布的國防採購和對台軍售公告中做出相應的回應。

蕭美琴指出，國防安全合作不僅明文載入《台灣關係法》，包含現任川普政府在內的歷屆美國政府也保持相對一致的立場，台灣將繼續與其密切合作。我們當然明白，川普政府非常強調盟友與夥伴也要承擔自我防衛的責任。

蕭美琴提到，台灣除了過去八年國防支出增長約80%之外，也將持續投入更多資源於自我防衛，目標是按照北約標準在2030年前達到GDP 5%。台灣也推動多項改革，例如延長義務役、強化訓練及致力提升更廣泛的全社會韌性，這一切都展現台灣在國防上的決心與承諾。

她指出，在展現承諾的同時，美國持續支持台灣，彼此將會緊密合作，目標是預防衝突及維持和平，也相信川普已將和平列為其政策的重要一環，期待能共同努力，確保區域的和平與穩定。

談到立陶宛與台灣的雙邊關係，蕭美琴說，立陶宛和台灣彼此是新的合作夥伴。幾年前，雙方人民對彼此的瞭解非常有限，如今在各議題面向，包括威權主義對民主政體的威脅，彼此更深刻體會到相互支持及夥伴關係的重要性。雙方企業也正積極相互瞭解，尋求經濟、優劣勢的互補，互相強化。

蕭美琴認為，相信雙方優勢將會相得益彰，彼此關係還有許多發展潛力。兩國有多項成功合作的領域，例如立陶宛在雷射技術方面實力堅強，與台灣共同成立「超快雷射研發創新中心」，該中心不僅為產業帶來附加價值，也為更廣泛的半導體供應鏈中的許多重要層面做出貢獻。

她也說，無人機領域或國防產業，是非常重要的合作領域，兩國都致力提升國防韌性，並降低對來自不可靠地區零組件的依賴。民主國家之間必須有信賴可靠的供應鏈，無論是電池、鏡頭、雲台，或是涵蓋更廣的無人機、機器人及無人系統等其他零件。兩國公司已就此進行非常具體的討論。