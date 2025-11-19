手法快又廣！國安法官：中共滲透邁向質變 須打造韌性防線

繼立委沈伯洋，中國再懸賞追緝網紅八炯、閩南狼。北院國安軍事專庭法官許凱傑指出，中共正透過「舉國體制」發動滲透戰，從量變邁向質變，手法快速、範圍廣泛，對社會造成更深遠的長期影響。

台北地方法院國安軍事專庭法官許凱傑今天接受中央社專訪時強調，防諜工作的核心在於「制度」與「信任」。民主國家，尤其是台灣，應從法律制度、組織架構到社會層面，建構三層韌性防線，全面提升抵禦外部滲透的能力。

他指出，當前全球地緣政治局勢正面臨中共帶來的結構性挑戰，而台灣正處於這波衝擊的最前線。中共滲透策略已從過去的量變階段，進入質變層次。特別是COVID-19疫情後，網路滲透成本大幅降低，手法更加多元，滲透效益也更為顯著。

根據許凱傑分析，中共滲透已不再區分公私部門，目標涵蓋政府、企業、學術、僑團等各領域，對民主國家的影響早已超越台灣，成為全球共同面對的挑戰。

他指出，中共依據「國家情報法」與「反間諜法」，要求境內所有個人與企業在必要時配合國安調查，這正是所謂的「舉國體制」。在此體制下，黨政軍與企業、學術、僑界等單位整合運作，形成結合統戰、法律、產業政策與情報體系的完整國安架構，全面擴張其滲透與影響力。

另外，許凱傑進一步指出，中共滲透目標已從軍事領域擴展至高科技產業鏈，對台灣構成更高層級的風險。其策略性滲透鎖定晶片、航太、生醫與電動車等關鍵技術，從結構面與行為面雙重施壓，意圖削弱台灣的產業優勢與國安防線。

他呼籲，面對中共滲透手法持續升級，台灣與其他民主國家必須保持高度警覺，強化民主韌性與社會防護網，避免在全球競逐中成為中共滲透與統戰的破口。