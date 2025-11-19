聽新聞
台智光一審敗訴 何孟樺批蔣萬安謊言治市…北市反擊：何立場搖擺
台北市警用監視器傳輸費爭議，台智光不服市府解約提民事訴訟，台北地院昨判警局一審敗訴。民進黨北市議員何孟樺批，警察局敗訴的5千萬，將是台北市民為蔣萬安謊言治市付出的代價。北市府副發言人蔡畹鎣反擊，質疑何立場搖擺，並反問何孟樺「反對終止子約？」
對於警用監視器台智光案，北市府一審敗訴，何孟樺昨在臉書說，如今台智光興訟警察局，台北地院一審宣判結果出爐，更證實當初蔣市長「匆匆忙忙」解約，導致今天市府「連滾帶爬」敗訴。蔣市府當初解約的理由，也依舊不成立，這使得北市府在後續上訴翻盤的機會極低。
「沒簽約的有解約理由，有簽約的卻沒有理由解約」，何說，她今年1月回應蔣萬安時，就強調去年4月8日已「解約」時所寫的文字，因蔣市府援引改變費率條款，是「廠商或其人員就協議書有給付他人不法佣金、回扣、賄賂或其他不正利益之情形」。但實際上，北檢起訴某議員且已有一審宣判的案件，是沒有簽訂協議書的社會局案。警察局案部分迄今仍沒有起訴。
蔡畹鎣則反問，何議員當初還要求市府連母約都要解除，現在是反悔了嗎？還是選擇跟台智光站同一邊、要反對市府終止有爭議的子約？目前台智光案已進入訴訟程序，市府會為市民權益依法上訴；若何議員反對捍衛市民權益，就請大聲說出來。
蔡畹鎣表示，過去當市府明確終止有爭議的子約時，何議員要市府「拿出態度」，甚至要求解除母約；市府終止子約、回歸母約費率後，何議員又質疑會「斷網」，但事實證明，警用監視器服務至今仍穩定運作，完全打臉何議員的說法。何議員對台智光案說法一變再變、立場搖擺，應先自行向市民說清楚，給民眾一個明確交代。
