拍促統片遭停黨職 何鷹鷺闖國民黨喊冤：民進黨炒作

國民黨中常委何鷹鷺遭國民黨考紀會停黨職處分，她今天赴中常會申訴，期間因場地問題與中央黨部管理單位發生爭執。她喊冤表示，是民進黨炒作，以為國民黨會維護她，結果第一時間被賣了「心涼」，不覺得自己有違黨紀，因此來申訴；國民黨考紀會表示，申訴經常會通過，回考紀會再議。

具陸配身分的何鷹鷺近日穿著有中共前領導人毛澤東頭像的衣服，稱自己「肩負重任」，並拍談論促統言論的短影片。國民黨考紀會昨晚發布新聞稿表示，予以何鷹鷺停止黨職處分，並強調黨紀沒有模糊空間。

何鷹鷺今下午赴國民黨中央黨部向中常會申訴，他於中常會前想接受媒體聯訪，但遭大樓管理單位以非黨職身分為由，希望他在其他地方受訪。何鷹鷺質疑，沒有黨職就不能在中央黨部發聲？大樓管理單位解釋，大樓公共空間需申請。雙方僵持數分鐘，何鷹鷺仍於現場發表談話。

何鷹鷺對遭處分喊冤，很多是民進黨炒作，說她支持兩岸統一、中國統一、台灣早日回到祖國懷抱，這些話她是說過，但她並不是說主張用武力來叫囂、叫中國打台灣，所做所為都為台灣安全，為什麼民進黨沒事就拿陸配開刀？

何鷹鷺表示，言論自由是台灣倡導的，她的言論有威脅到台灣安全嗎？她是有說過自己生在紅旗下、長在紅旗下，祖國培養了她，但今天到台灣將近30年了，是中華民國合法公民，有權利負責台灣人民安全。

何鷹鷺指出，她是從新聞上才知道因為喊統一而被處分，她還在等詳情，不過為了40萬人陸配，不再被民進黨一手策劃的打壓及陷害，無論如何都會繼續參選中常委。現在不知道能否參選，除非開除黨籍才無法，她覺得自己沒有違反黨紀，如果開除黨籍就違反國法了。

何鷹鷺感嘆，照理來講即便她違反黨紀，程序上由中常會提案為何要處分，並經由中常會決定、黨主席同意，再提交考紀會，形成文字跟發文，而不是第一時間就發文出賣出去了，被民進黨打壓時，覺得國民黨會維護她，但第一時間把她賣出去了，心有點涼了。