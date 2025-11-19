快訊

蕭旭岑指「一國兩區說」蔡英文先提出 民進黨：別亂牽拖

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨副主席蕭旭岑「一國兩區」說引發爭議，他表示，相關說法第一個說的是前總統蔡英文民進黨發言人吳崢今天回應，請蕭旭岑不要再牽拖民進黨了，當一個有肩膀的人，去為自己的說法來去解釋。

蕭旭岑表示，2002年4月4日，時任陸委會主委蔡英文曾公開說中華民國憲法是一國兩區的架構不能調整，第一個講的是蔡英文不是他，今天有民進黨立委說要處分他，請民進黨主席賴清德先開除蔡英文。

吳崢表示，民進黨和賴政府以及台灣主流民意，對兩岸關係看法非常一致，就是中華民國和中華人民共和國互不隸屬，這是一個所有台灣人都非常清楚的現況。蕭旭岑代表國民黨講出了一國兩區，被罵翻之後，還要去提到蔡英文，令人非常不能理解，「蕭旭岑你自己沒有嘴巴嗎？不會為自己的立場辯護嗎？」

吳崢批評，蕭旭岑的說法讓台灣人民憤怒、不能接受，要想辦法去跟大家交代啊，幹嘛扯蔡英文呢？難道自己都沒有辦法為國民黨的立場來辯護，只能拜託有事的時候又要請出蔡英文來幫忙嗎？這正凸顯了其實蕭旭岑以及國民黨對他們當前的兩岸的說法非常心虛。

吳崢指出，要再次強調，蔡英文總統還在任時，就已經提出了這個「四個堅持」主張，堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞，也堅持中華民國台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志，這和民進黨的態度非常一致。

蔡英文 蕭旭岑 民進黨
