違反保護令案連年升 林淑芬批刑度低於傷害罪：聲請交保法官只能同意

立委葉元之、王育敏、邱振軍等人提出「家庭暴力防治法」修正案，盼將科技監控納入，比照性侵犯等監控模式，加害人靠近被害人時可發出提醒警示。不過，立委林淑芬點出，除科技監控外，違反保護令罪刑度過低已是一大疑慮，這些無視法律的加害人，卻符合「刑事訴訟法」霸王條款，只要不是累犯，若要求交保就須先取得法院同意。

立法院社福及衛環委員會今審議「家暴法」修正草案。立委林淑芬指出，當被害人申請並獲准保護令，代表加害人在此之前已對其造成傷害、違反法律；若加害人在保護令生效後仍再度違反，形同「二次違法」。她批評，這些加害人不僅無視保護令且缺乏法治觀念，現行對違反保護令者的最高刑度竟僅3年，還低於普通傷害罪的5年有期徒刑，更讓加害人有機會交保後繼續逍遙法外，嚴重削弱保護令的效力。

林淑芬表示，「刑事訴訟法」規定，被告符合一定條件，提出具保不羈押時，法官一律不可駁回，其中一項就是刑度3年以下者，但假釋中犯罪不在此限，因此過去違反保護令被裁定羈押者，都是累犯，若不是累犯，就能規避羈押，但新北市土城發生家暴男殺害妻子、妻女，加害人就並非累犯，信義區停車場女公關遭前男友殺害，加害人都是第一次違反保護令。

今天委員會討論另一重點為加害人科技監控，即比照性侵犯以電子設施，限制加害人靠近被害人，並發出提醒警示音。林淑芬表示，目前已在使用科技監控的性侵、有潛逃疑慮罪犯，科技監控設備法務部共買進1100套，實際使用率僅5.16%，已被審計部點出使用率低，而使用科技監控的西班牙，也曾發生以人工智慧（AI）判斷風險，結果誤判導致被害人死亡的案例，須設法預防。

立院社福及衛環委員會召委廖偉翔點出，有立委認為保護令很有效，實際上卻沒有產生實質保護效果，每年還是發生多件家暴案件，違反保護令案件更是年年增加。2021年為3721件，至2024年案件數增加到4497件，而加害者聲押率僅6%至7％，且多起家暴命案被害人雖屢次申請並取得保護令，卻因制度依賴事後報案、無法即時預警，致被害人持續遭暴露於高度危險環境。