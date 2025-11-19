快訊

吳伯雄讚許信良心存善念：他做決策大概不會發起大罷免

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國民黨前主席、桃園縣前縣長吳伯雄（左），今天出席民進黨前主席許信良（右）新書發表會。記者黃婉婷／攝影
國民黨前主席、桃園縣前縣長吳伯雄（左），今天出席民進黨前主席許信良（右）新書發表會。記者黃婉婷／攝影

國民黨前主席、桃園縣前縣長吳伯雄，今天出席民進黨前主席許信良的新書發表會，他大讚許信良「心存善念」，還說中壢事件發生後，他很快就跟許「恢復邦交」；吳伯雄還拿大罷免打趣稱，假如一年多前讓許信良做決策，「大概不會發起大罷免」，「我也不會發起反罷免」。

許信良今天下午於台大醫院國際會議中心舉辦桃園中壢事件48周年紀念暨「天命」上冊新書發表會，會中邀請歷屆桃園縣（市）長與會，國民黨籍的吳伯雄、朱立倫、吳志揚，以及民進黨桃園前代理縣長許應深皆與會。許透露，鄭文燦說很想來，但憂心模糊焦點，因此缺席。

許信良、吳伯雄也在現場展現多年交情。吳一到場，就伸手摸了許的光頭，逗趣場面引來一陣哄堂大笑。

許信良致詞時提到，民主政治基本精神，是社會上不同利益，透過不同政黨或代表互相折衷妥協；台灣民主政府最難克服的問題，是主要政黨想把自己的信仰當成國家基本立場，因此互相敵對，在正常的民主政治中，政黨當然會競爭，但絕非你死我活的鬥爭。

許信良提到，1996年他擔任民進黨主席「夜奔敵營」，就是時任國民黨秘書長吳伯雄安排，也促成時任總統李登輝同意政黨補助制度，包括國民黨在內的主要政黨都受惠。

吳伯雄致詞大讚，許信良是「心存善念的人」，要對許有仇恨感很難。中壢事件發生後，有人認為兩人仍敵對，但早在40年前就「恢復邦交」；當年許信良選舉時，他看局勢就明白這一仗的結果，且許的班底該狠的狠、該軟的軟，輸的口服心服，他給予高度評價。

高齡87歲的吳伯雄打趣稱，許信良下一本書要在他100歲前出版。他提到，許信良有愛心、沒有仇恨，值得學習，假如一年多前讓許信良決策，大概不會發起大罷免，「我也不會發起反罷免」、「那好慘哦」，同樣鄰居互相怒視，「吃飽太閒」。

朱立倫致詞表示，他出身於藍綠混和的家族，但一個家庭若要分藍綠，永遠都沒辦法吃團圓飯。48年前，他是建中高二學生，曾志願幫許信良助選員拉票，也在建中班刊寫桃園縣長評析，還寫到做票事件，就被叫到訓導處要記大過，「幸好訓導主任槓不過我，否則我被記大過，可能已當過民進黨主席了」。

許信良則回讚，國民黨若要找總統，最好的人選就是朱立倫，希望朱不要放棄他的夢，盼有一天能實現。

