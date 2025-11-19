美參院通過法案解除美台交往限制 待川普簽署生效

快訊

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

中央社／ 華盛頓19日專電
美國聯邦參議院昨天無異議通過跨黨派「台灣保證實施法案」，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範。圖為美國國會大廈。中央社

美國聯邦參議院昨天無異議通過跨黨派「台灣保證實施法案」，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制。這項法案已在眾議院過關，待送交總統川普簽署後正式生效。

根據參議院活動日程網站，參院昨天晚間通過「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance ImplementationAct），要求國務院尋找機會解除美台交往仍然存在的自我限制，並制定具體落實計畫。

「台灣保證實施法案」由共和黨眾議員華格納（Ann Wagner）、已故民主黨眾議員康諾里（GerryConnolly）、民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）今年2月共同提出，5月經眾議院無異議通過。

美國與中華民國斷交以來，國務院制定文件規範美國外交、軍事與其他官員和台灣官員互動的種種「紅線」。而「台灣保證實施法案」的核心精神，在於打破這些限制。

國會網站指出，美國現行法律要求國務院就對台交往準則一次性審查，並向國會提交審查報告。根據這項法案，國務院必須在該準則生效期間每兩年審查一次，並向國會提交報告。

根據法案，國務院提交的評估必須說明現行準則能否深化並擴大美台關係、體現雙邊關係價值及重要性。

法案指出，對台交往準則也必須充分考量到台灣是一個民主夥伴，也是尊重普世人權及民主價值的自由開放社會。相關準則須確保處理與台灣關係的方式反映雙邊長期、全面且以價值為基礎的互動，及有助於和平解決兩岸議題。

2021年1月，時任美國國務卿蓬佩奧（MikePompeo）在卸任前夕，宣布取消美國政府對台政策自我施加的限制，廢除所有對台聯繫準則。拜登政府上任後恢復準則，但放寬雙邊交往，允許美國官員常態性在聯邦機構接待台灣官員，也能前往駐美代表處會晤台灣官員。

美國法案須經眾議院、參議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才算完成立法程序。「台灣保證實施法案」2023年獲眾議院高票通過，但於參議院止步。

法案 美國 國務院
×

