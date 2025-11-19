鄭麗文稱普亭不是獨裁者 蕭美琴：完全不認同

快訊

中央社／ 台北19日電
圖為副總統蕭美琴。聯合報康堃皇／攝影
圖為副總統蕭美琴。聯合報康堃皇／攝影

國民黨主席鄭麗文稱俄羅斯總統普亭非獨裁者，副總統蕭美琴接受立陶宛網路媒體專訪說，「執政黨完全不認同」，絕大多數台灣民眾對民主制度充滿信心，堅定捍衛自由價值。面對威權國家不斷採取激進作為，不能再坐視不理。

蕭副總統日前接受立陶宛網路媒體「15min」視訊專訪，今天播出，總統府發布訪談內容新聞稿。

蕭副總統表示，現在是極為動盪時期，地緣政治變得格外複雜。俄羅斯入侵烏克蘭前夕，俄羅斯和中國共同宣布「無上限夥伴關係」以來，已清楚看到威權國家之間的合作跡象，不僅是中國與俄羅斯，也包括北韓。

副總統指出，立陶宛和台灣同為熱愛自由的民主國家，且鄰近具侵略性的威權國家，有必要共同應對這種局勢。

副總統表示，中國一直是俄羅斯的重要夥伴，不僅在經濟上供應工業零組件，提升俄國延長戰事的能力。除此之外，也看到他們共享作戰手冊，不僅涉及軍事合作，也包含心理戰、各種混合手段的影響力滲透、認知作戰，以及干預民主制度等混合式威脅。社群媒體出現大量的假新聞和操作不實訊息，也都呈現高度共通性。

她說，正因為中俄共享相同的操作手法，也凸顯民主國家必須攜手合作，共同應對挑戰的重要性。

主持人詢問，國民黨主席公開表示「普亭不是獨裁者，也不認為他應該為入侵烏克蘭負責」，倘若未來台灣政權更迭，是否可能走向更親俄的立場。

蕭副總統說，執政黨完全不認同在野黨領袖關於俄羅斯的說法，相信絕大多數台灣民眾對民主制度充滿信心，堅定捍衛自由價值。台灣人民熱愛自由，普遍對烏克蘭人民的處境深感同情。

副總統指出，做為年輕的民主政體，台灣面臨許多挑戰，特別是在中國大規模散播假訊息的地緣政治環境下。處於複雜的時代，面對威權國家不斷採取激進作為，不能再坐視不理，為了確保維護共同價值及利益，還有很多工作要做。

談到立陶宛與台灣的雙邊關係，副總統說，兩國有多項成功合作的領域，例如立陶宛在雷射技術方面實力堅強，與台灣共同成立「超快雷射研發創新中心」，不僅為產業帶來附加價值，也為更廣泛的半導體供應鏈中的許多重要層面做出貢獻，可在此優勢基礎上繼續發展。

副總統進一步談到，無人機領域或國防產業也是非常重要的合作領域，因為兩國都致力提升國防韌性，並降低對來自不可靠地區零組件的依賴。民主國家之間必須有可信賴且可靠的供應鏈，無論是電池、鏡頭、雲台或是涵蓋更廣的無人機、機器人及無人系統等其他零件，期待在這方面與立陶宛合作。

副總統指出，立陶宛是台灣堅實的盟友、夥伴，擁有共同理念及共享價值。立陶宛是歐洲唯一以台灣為名設立代表處的國家，有勇氣抵擋來自威權社會的各種脅迫，也凸顯立陶宛在價值外交上的重要性。

