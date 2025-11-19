快訊

270億一毛未刪！立院完成馬太鞍特別預算初審 送交朝野協商

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院財政、內政、經濟、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會，審查「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，財政部長莊翠雲（左起）、行政院公共工程委員會主任委員陳金德、經濟部次長賴建信、主計長陳淑姿等相關部會首長列席報告編製經過並備質詢。記者林俊良／攝影
立法院財政、內政、經濟、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會，審查「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，財政部長莊翠雲（左起）、行政院公共工程委員會主任委員陳金德、經濟部次長賴建信、主計長陳淑姿等相關部會首長列席報告編製經過並備質詢。記者林俊良／攝影

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流遭重創，立法院財政委員會今天審查「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，政院共編列270億元，朝野立委共提了36項預算凍結案與主決議，最後朝野決議一毛未刪，初審完成送交朝野協商

立法院三讀通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，經費上限300億元。行政院據此提出特別預算案，政院共編列270億元因應鳳凰颱風所導致風災，並預留30億元視後續需求再行編列。

立法院財政、內政、經濟、交通、社會福利及衛生環境委員會今天召開聯席會議審查，朝野立委歷經一上午詢答後，下午開始審查預算，朝野立委共提36案預算凍結與主決議案。

其中無黨籍立委高金素梅提出預算凍結案指出，災民生活、工作、居住安全受到嚴重衝擊，但目前特別條例看不到安心上工、長期駐點心理輔導等計畫，建議先凍結預算1%，等到政院提出安置完整計畫才可以動支，不過最後朝野決定凍結案改主決議。

另外民進黨立委張宏陸也提出主決議案，要求政府強化未來面對極端氣候致災時的應變能力，應參考日本等國經驗，研議建立救災專責機構，要求行政院於3個月內，向立法院提出可行性書面報告。

馬太鞍溪 行政院 朝野協商
