一國兩區論述遭綠砲轟 蕭旭岑：蔡英文第一個講 還說不能調整

國民黨副主席蕭旭岑「一國兩區」論述引發討論，也遭民進黨籍官員、民代砲轟。他回應，第一個講且說不能調整的是前總統蔡英文當陸委會主委時說的，而該說法也合憲合法，不懂民進黨為什麼特別拿出來打，結果打到自己人。

蕭旭岑昨天說，兩岸交流必須回到中華民國憲法，就是所謂的一中憲法，「回到憲法包含一國兩區的規定」，兩岸才能確保有共同的政治基礎。該言論也引發各界討論。內政部長劉世芳對此指出，若擔任我國民選公職，必須放棄中華民國以外的其他國籍，「這個沒有解釋的空間」。

蕭旭岑於今天國民黨中常會後接受媒體聯訪時回應，2002年4月4日時任陸委會主委蔡英文公開說中華民國憲法是「一國兩區」的架構，不能調整，蔡英文是第一個講的而不是他，所以說有民進黨立委說要處分他，那請民進黨先開除蔡英文。

蕭旭岑指出，據「中華民國憲法」與「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，法律名稱就講得很清楚了，憲法本來就是一個中華民國，並分為台灣地區與大陸地區，所以才會有這法律，劉世芳身為內政部長應該依照憲法跟法律來行政。

有關民進黨立委邱議瑩指蕭旭岑的言論證明「票投柯志恩就是支持鄭麗文」，蕭旭岑質疑，若照邱議瑩的標準，蔡英文先講了一國兩區，是不是「支持柯志恩就是支持蔡英文」？邱議瑩與民進黨立委賴瑞隆急著初選而打他，卻是打到他們自己，原來最早講的是民進黨前任總統、前任黨主席蔡英文。

蕭旭岑批評，民進黨政客們若要批評「一國兩區」，先去批評蔡英文，國民黨一切都是照憲法、法律在走，只有遵照憲法與兩岸人民關係條例，台灣人才會真的平安，台海才會真的安全，這就是國民黨比民進黨更能夠承諾台灣人的地方。該說法他也沒有跟鄭麗文討論，因為都合憲合法，不知道民進黨為什麼特別拿出來打。

另外，有關鄭麗文何時訪陸，蕭旭岑表示，鄭麗文上任後，兩岸的和解與交流已經快恢復到過去國民黨執政時期，大家一定要注意美國在台協會處長谷立言昨天所說，美國希望兩岸在符合兩岸人民期待之下對話與交流，所以這跟國民黨的政策是一致的。