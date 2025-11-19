指三立配合罷團挨告獲不起訴 徐巧芯：北檢認證是綠媒

國民黨立委王鴻薇、徐巧芯5月因評論，王鴻薇指控三立新聞配合青鳥製造新聞遭三立控告，台北地檢署今偵結，認為評論非憑空捏造，難認有真實惡意，均不起訴。對此，王鴻薇回應，大罷免期間，確實有部分媒體因特定立場，為政治目的團體造勢、製造新聞，重傷媒體第四權形象；徐巧芯也發文說，北檢認證三立是綠媒。

王鴻薇今年5月在臉書發文，指青鳥側翼罷團派一名戴口罩的女子，搭配三立製造新聞，綠媒為幫罷團造勢，安排青鳥故意想製造她被嗆，國民黨前發言人楊智伃也發文說，罷團派青鳥鬧場，配合特定媒體錄影，為罷免添柴火。徐巧芯、國民黨新北市議員江怡臻及名嘴朱凱翔也因在節目中附和王鴻薇言論，5人遭三立控告。

檢方認定，王鴻薇所言非全然無據、非杜撰，難認有減損三立公司名譽的真實惡意，難認故意妨害名譽；楊智伃等4人就王鴻薇親身經歷發表評論，內容非憑空捏造，難認妨害名譽，全案王等5人均獲不起訴處分。

對此，王鴻薇回應，感謝檢方明察秋毫，對於國內媒體環境，及保障言論自由做出公正的判決，以正視聽。

王鴻薇指出，她是媒體出身，媒體對新聞報導取材、安排、呈現方式，關乎媒體的公信力與社會監督功能，涉及新聞自律、採訪倫理與資訊真實性，大罷免期間，確實有部分媒體因特定立場為政治目的團體造勢、製造新聞等行為，無疑重傷媒體第四權形象。

王鴻薇說，明年2026年九合一選舉將至，希望本案讓媒體引以為戒，堅守媒體操守與自律，維護國內新聞媒體環境，還需要各界媒體共同努力。

徐巧芯也發文指出，評論綠媒內容並非憑空捏造，北檢認證三立是綠媒。