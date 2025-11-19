快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇（右）、徐巧芯（左）5月因評論，王鴻薇指控三立新聞配合青鳥製造新聞遭三立控告，台北地檢署今偵結，認為評論非憑空捏造，難認有真實惡意，均不起訴。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇徐巧芯5月因評論，王鴻薇指控三立新聞配合青鳥製造新聞遭三立控告，台北地檢署今偵結，認為評論非憑空捏造，難認有真實惡意，均不起訴。對此，王鴻薇回應，大罷免期間，確實有部分媒體因特定立場，為政治目的團體造勢、製造新聞，重傷媒體第四權形象；徐巧芯也發文說，北檢認證三立是綠媒。

王鴻薇今年5月在臉書發文，指青鳥側翼罷團派一名戴口罩的女子，搭配三立製造新聞，綠媒為幫罷團造勢，安排青鳥故意想製造她被嗆，國民黨前發言人楊智伃也發文說，罷團派青鳥鬧場，配合特定媒體錄影，為罷免添柴火。徐巧芯、國民黨新北市議員江怡臻及名嘴朱凱翔也因在節目中附和王鴻薇言論，5人遭三立控告。

檢方認定，王鴻薇所言非全然無據、非杜撰，難認有減損三立公司名譽的真實惡意，難認故意妨害名譽；楊智伃等4人就王鴻薇親身經歷發表評論，內容非憑空捏造，難認妨害名譽，全案王等5人均獲不起訴處分。

對此，王鴻薇回應，感謝檢方明察秋毫，對於國內媒體環境，及保障言論自由做出公正的判決，以正視聽。

王鴻薇指出，她是媒體出身，媒體對新聞報導取材、安排、呈現方式，關乎媒體的公信力與社會監督功能，涉及新聞自律、採訪倫理與資訊真實性，大罷免期間，確實有部分媒體因特定立場為政治目的團體造勢、製造新聞等行為，無疑重傷媒體第四權形象。

王鴻薇說，明年2026年九合一選舉將至，希望本案讓媒體引以為戒，堅守媒體操守與自律，維護國內新聞媒體環境，還需要各界媒體共同努力。

徐巧芯也發文指出，評論綠媒內容並非憑空捏造，北檢認證三立是綠媒。

王鴻薇 大罷免 徐巧芯
相關新聞

270億一毛未刪！立院完成馬太鞍特別預算初審 送交朝野協商

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流遭重創，立法院財政委員會今天審查「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，政院共編...

吳伯雄讚許信良心存善念：他做決策大概不會發起大罷免

國民黨前主席、桃園縣前縣長吳伯雄，今天出席民進黨前主席許信良的新書發表會，他大讚許信良「心存善念」，還說中壢事件發生後，...

一國兩區論述遭綠砲轟 蕭旭岑：蔡英文第一個講 還說不能調整

國民黨副主席蕭旭岑「一國兩區」論述引發討論，也遭民進黨籍官員、民代砲轟。他回應，第一個講且說不能調整的是前總統蔡英文當陸...

指三立配合罷團挨告獲不起訴 徐巧芯：北檢認證是綠媒

國民黨立委王鴻薇、徐巧芯5月因評論，王鴻薇指控三立新聞配合青鳥製造新聞遭三立控告，台北地檢署今偵結，認為評論非憑空捏造，...

AI成新戰場 賴總統：應慎防中國大陸透過AI危害台灣民主和國安

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，近年來人工智慧科技快速崛起，已經是全球先進國家發展的重點，尤其是生成式...

蔡春綢接民眾黨南投黨部主委 黃國昌勉肩負2026選舉布局重任

民眾黨今天舉行中央委員會，會中通過南投縣黨部主委人事案，確定由不分區立委被提名人蔡春綢接任。民眾黨主席黃國昌表示，地方黨...

