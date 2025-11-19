AI成新戰場 賴總統：應慎防中國大陸透過AI危害台灣民主和國安

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，近年來人工智慧科技快速崛起，已經是全球先進國家發展的重點，尤其是生成式AI語言模型的發展，應用範圍更為廣泛，為人類生活帶來更便捷、更快速的發展，同時也帶來威脅跟挑戰，應慎防中國極有可能透過這些AI模型，來危害台灣的民主社會和國家安全。

賴總統指出，台灣不僅身處第一島鏈的關鍵防線，也是全球資安風險的最前線，中國藉由各種手段試圖滲透台灣社會，AI協助的數位滲透，更成為其重要手法之一。日前，國安單位抽測中國製的生成式AI，發現普遍存在強迫同意不合理隱私條款、過度蒐集個資、逾越使用權限等資安風險，以及資訊扭曲等問題。

賴總統說，資安即國安，中國極有可能透過這些AI模型侵犯台灣民眾的個人隱私，進而發動像是駭客攻擊、認知作戰與精準監控，政府會持續強化關鍵基礎設施，包含水電、能源、電信、運輸及金融網絡等安全，提升國家數位韌性與資安防護，我們也會導入AI，強化資安、無人載具的建構與生產。與此同時，也希望企業及個人對資訊安全要有更好的認知，一起提升國家的資安，還有個人的資安。

賴總統表示，民進黨中央黨部每年都會邀請外部資安專家來講課，提升黨工的資安意識，也希望所有的黨公職，能協助政府宣導，呼籲國人與企業能提高警覺，避免下載具資安疑慮的中國製應用程式，來降低資訊外洩的風險，與成為資安破口的可能。

資安 風險 民進黨
