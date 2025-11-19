蔡春綢接民眾黨南投黨部主委 黃國昌勉肩負2026選舉布局重任

民眾黨今天舉行中央委員會，會中通過南投縣黨部主委人事案，確定由不分區立委被提名人蔡春綢接任。民眾黨主席黃國昌表示，地方黨部主委必須熟悉黨務、具備整合能力，未來才能肩負2026年地方選舉布局重任。

民眾黨立委麥玉珍上月請辭南投縣黨部主委，民眾黨中央委員會今天通過將由蔡春綢接任。黃國昌在會中表示，地方黨部主委必須熟悉黨務、了解基層，同時具備整合能力，才能肩負明年地方選戰的整體布局重任。本次延攬蔡春綢出任主委，就是為了強化南投組織能量，全面提升地方戰力，以最貼近民意的力量服務鄉里。

黃國昌說，期勉地方黨部主委加強深耕地方，把民眾黨的服務和理念帶給每位鄉親、提出最強候選人，以利2026年地方選舉在各縣市成立黨團。

此外，迎戰2026年地方選舉，在野黨啟動整合工作，藍白兩黨主席今天進行正式會面。黃國昌表示，台灣社會被大惡罷撕裂，人民生活沒有變好，反而飽受關稅衝擊、詐騙橫行及食安危機等多重壓力所苦，同時對外面臨兩岸情勢緊張、外交空間受限等挑戰，台灣已經止步不前太久，有太多傷痕未彌平，也有太多民生問題未解。

黃國昌強調，在野黨必須肩負起責任，以深度交流、凝聚共識作為起點，務實具體地找回讓國家前進的力量。

黃國昌指出，從過去民眾黨提倡聯合政府，再到今天的在野領袖會談，民進黨從不檢討執政無能，而是傾全力扣帽子、透過臉書發文窮盡抹紅抹黑之事，「當我們在努力為台灣擘畫未來，民進黨卻在撕裂社會」，台灣有這樣的執政黨，真的是國家的不幸。

黃國昌強調，藍白兩黨各自具有主體性，論述當然不會完全一致，基於讓台灣更好的相同理念而合作，中華民國主權屬於2300萬全體人民，捍衛台灣自主、維持現有生活方式就是民眾黨的原則，未來團結民意的腳步也不會停下，相信國人早已看清楚，「真正矮化台灣主權，正是一直以來靠著恐懼動員、用意識形態治國的當權者。」