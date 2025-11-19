新北家暴男違保護令殺妻…執政黨以人權為由拒科技監控 家暴法擇日再審

立法院社福及衛環委員會今審查「家暴法」部分條文修正草案，聚焦在家暴加害者是否比照性侵、有潛逃疑慮罪犯採「科技監控」，衛福部長石崇良以被害人隱私、人權為由，認為還需時間研議，執政黨立委則認為不該用科技監控，讓國內人權倒退。家暴法相關草案今未出委員會，將再舉行公聽會，擇期再審。

新北市土城家暴男違反保護令，當街殺害妻子與小姨子，台北市信義區則有夜店女公關遭前男友違反保護令連砍30刀身亡。多名朝野立委提出「家暴法」修正案，認為保護令明顯失效，盼納入科技監控，透過相關設備，提醒被害人，加害人正在靠近。執政黨立委強調被害人人權恐遭損害，民進黨立委吳思瑤說，亂世不該用「亂典」，且違反保護令者僅約4成，顯示保護令「相對有效」。

吳思瑤說，各界對家暴深惡痛絕，也的確有土城案等極端個案發生，但檢視家暴判決，近10年被判決有罪者為68%、判拘役者41%、6個月以下刑期者16%，6個月以上為8.83%，顯示家暴「不是很危險的重大傷害」，因此立法要回歸比例原則，何況台灣是人權國家，在家暴防治上應強調前端被害人保護，不可科技監控，輕易讓人權走回頭路，要「保障被害人隱私、自由」。

石崇良表示，衛福部對科技監控持保留態度，對於以科技工具強化被害人保護，「方向上支持」，但如何執行還需研擬。必需要保護被害人隱私，也要避免帶來反效果，待深究之後再來執行，即使真的實施科技監控，且事前取得被害人同意，「知情下執行的政策，仍可能傷害個人」，國際上也不是每個國家都用科技監控預防家暴。

衛環委員會召委廖偉翔批評，美國、法國、西班牙都是人權國家，且均採用電子監控，「人權只是拖延政策的藉口」，研究顯示，遭家暴者認為使用科技監控後，其生活反而更自在、更自由，高危險家暴被害人，若沒有科技監控，就需要至庇護所尋求保護，「這到底是更自由，還是更不自由？」何況國內庇護所數量根本不足，衛福部應儘速研議，別再拿人權、隱私權當托堆理由。