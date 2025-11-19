邱志偉率團訪日 與執政聯盟國會議員談台海和平、供應鏈風險

「立法院東北亞區域經濟、安全合作促進會」會長、民進黨立委邱志偉昨天率兩位副會長王美惠、王正旭一同拜會日本執政黨國會議員，會中聚焦台日經濟安全、供應鏈風險、台海和平及國會層級制度化合作。

邱志偉表示，近期中日關係緊繃，北京對於日本倡議維持台海和平的立場多所曲解，未能從區域安全現實出發理解日本的關切。台灣深知，日本主張台海穩定是基於國際責任與區域和平的期待，而非北京所宣稱的政治操弄，台、日作為印太民主陣營的核心夥伴，必須在國會外交上更緊密合作，並共同維護自由、開放、和平的區域秩序。

邱志偉指出，此行拜會日本執政黨之「日本維新之會」，該黨由「台灣友好研討會」會長、眾議員馬場伸幸（前黨魁）偕議連幹事長井上英孝、黨幹事長中司宏、黨政調會長齋藤Alex、眾議院安全保障委員長前原誠司、浦野靖人、和田有一朗、石井惠等8位眾參議員出席。

邱志偉表示，日本首相高市早苗的政策立場讓台灣人民感到安心，而同樣友台的維新之會加入執政聯盟後，同樣也在台日經濟安全、供應鏈合作及支持台灣參與國際組織等議題上扮演積極角色。台日既有的民進黨與自民黨「2+2」對話模式運作成熟，接下來也將推動民進黨與維新之會建立新「2+2」會談，並同樣逐步擴大成防災、海纜、國防、外交「4+4」會談。王正旭認為，基於上次兩國在疫情間合作順利，也建議新增醫療議題合作推動成「5+5」，而王美惠則邀請日方至嘉義參訪，深化地方外交交流。

在接續拜會自民黨眾議員、前內閣總理大臣補佐官長島昭久時，邱志偉感謝長島長期關注台海情勢，並肯定他是日本國會中最具影響力的台海安全專家之一。

邱志偉表示，日本前首相安倍晉三提出「台灣有事即日本有事」，已成為台日安全論述的基礎。長島昭久更補充，真正的目標是如同安倍昭惠夫人所說讓「台灣無事」，避免台灣被北京以各種形式支配。

長島昭久表示，日本過去長期處於和平與美國保護傘下，面對中國時容易感到緊張，因此台灣所承受的長期、結構性的文攻武嚇韌性經驗，正是日本未來面對中共壓力時的重要參考。維持「台灣無事」除了台日都需提升自我防衛能力之外，更需要台、美、日、韓的民主友盟協作，形成穩定區域秩序的安全網。

邱志偉表示，日方高度肯定台灣在民主韌性與產業安全的關鍵角色。台日民主夥伴關係已進入制度化深化階段，立法院東北亞促進會將持續推動跨黨派國會外交，把友誼變成制度，把共識變成合作行動，與日本共同維護台海和平，確保自由、開放、穩定的印太區域。