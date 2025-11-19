指三立配合罷團遭告獲不起訴 楊智伃：媒體第四權一樣可被監督

國民黨立委今年面臨大罷免，國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、前發言人楊智伃等指三立配合罷團或製造不實言論語，涉加重誹謗等罪嫌。台北地檢署今偵結認為評論非憑空捏造，難認有真實惡意，均不起訴。楊智伃說，講真話不會犯罪，正當監督不怕誣告，也再次證實三立在大罷免期間確實與罷團配合，就是綠媒。

楊智伃表示，檢察官的結論非常明確，媒體報導方式本來就屬可受公評範圍，我們提出的評論都不是憑空捏造，因此全案不起訴。意思很簡單，被抓到小辮子，但卻想用提告恐嚇封住別人的嘴，而媒體作為「第四權」，本來就有權一樣被受到監督。回想大罷免那段時間，綠營、罷團、特定媒體三方聯手操作，抹黑、碰瓷、跟騷鋪天蓋地。如果不講出事實，才真的是對不起自己。

楊智伃說，今天這分不起訴，就是司法清清楚楚的一記耳光。監督正當、評論合理，別想再用司法爛訴恐嚇意見不同的人。另一件由「偽正藍軍」程凱力控告她的案子，同樣在10月判定不起訴。檢方更認證，他的政黨經歷早已公開，是在各黨之間反覆橫跳的投機人物。我只是基於公開資訊提出評論，提醒大家不要被偽裝的藍軍欺騙。檢方也認定：公開資訊、合理評論、無真實惡意、無個資侵害。

楊智伃指出，這兩分不起訴，不只是替她澄清，更是替所有在罷免期間遭受攻擊、抹黑、司法恐嚇的監督者還回公道。那段時間，王鴻薇、徐巧芯，以及國民黨每位立委天天承受抹黑攻擊，但依然行得正坐得直，持續勇敢揭露罷團的荒謬與操作。「因為我們相信，民主不是靠一言堂，而是靠敢講真話的人。」

楊智伃強調，未來她會繼續為民意監督到底，絕不因攻擊退縮，也不因側翼恐嚇而沉默。只要她還站在這裡，她就會繼續說真話、繼續為中華民國的國民守住民主最重要的那條底線。