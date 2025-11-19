馬太鞍溪部落青年：重建須納入部落代表、提升透明度

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
部落與在野小黨今天來到立法院前呼籲，馬太鞍重建須納入部落代表、提升透明度。圖／台灣韜略策進學會提供
部落與在野小黨今天來到立法院前呼籲，馬太鞍重建須納入部落代表、提升透明度。圖／台灣韜略策進學會提供

馬太鞍溪流域部落青年聯盟今天聯合太巴塱、加里洞、fata’an等受災部落代表，以及台灣基進、綠黨、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟等在野政黨，並與公民監督國會聯盟及台灣韜略策進學會共同於立法院前舉行記者會，呼籲中央在300億元的馬太鞍災後重建中，必須提高透明度、落實公開審查，並制度化納入部落代表。

馬太鞍溪流域部落青年聯盟的那莫．諾虎（太巴塱部落）表示，馬太鞍溪流域狹長，本次堰塞湖災損橫跨多個部落，但中央與地方提出的中繼安置與補償方案，卻沒有處理居民最核心的需求「如何回到自己的家園」。 現在的重建框架，專業只等於工程專業，但沒有把災民的生活、文化與土地關係放在眼裡，預算審查如果沒有人民參與，只會讓黑箱有機可乘，應避免重建再度落入工程獨大與地方黑箱的治理模式。

加里洞部落江晏瑜表示，加里洞因災戶較少，被併入其他部落的救災規畫中，導致多項需求被忽略。居民提出以東富國小作為臨時安置方案，卻一直沒有物資進入，這代表加里洞沒有被地方政府視為重建的一部分，災後規畫若以「災情大小」決定是否納入重建，只會複製不平等，呼籲中央必須建立跨部會的統整機制，確實盤點所有受災戶需求。

fata’an部落的Haloko身為受災戶與重建連署發起人，他表示，家中有88歲長輩至今仍無法返家，他們失去家園、也失去親人，但到現在連重建工程的影子都看不到，要求提高房屋補償額度，並要求中央建立能讓災民直接說話的制度性管道。

台灣韜略策進學會秘書長陳嘉霖表示，台灣災後重建的最大問題是長期「工程獨大」，導致文化理解、社區復原、組織培力、政策協作等重要領域被排除在外，但災後治理從來不是只靠挖土、修路就能解決的。

陳嘉霖指出，目前中央協調會報將「整合部落意見」的任務幾乎完全交給原民會，是對部落參與的錯誤想像，原民會層級有限、權力有限，重建決策本應是跨部會治理，更應直接讓部落代表進入協調會報，而不是被動等待轉述。

陳嘉霖引用美國國家災後復原框架（NDRF）作為例證指出，重建必須讓居民、部落、地方組織共同參與，如果工程體系繼續壟斷決策，重建永遠無法回到人的生活」

受災部落、民間組織與在野小黨共同呼籲，馬太鞍的重建，不只是工程，而是重建家園、文化、生活與共同體的未來，因此重建決策必須立即制度化納入部落與災區代表，建立透明公開的審查與治理機制，讓預算真正用在災民的需要，而非成為政治黑手的工具，只有中央主導加上社區參與的雙軌模式，馬太鞍與花蓮的重建才可能真正走出災難、走向新生。

馬太鞍溪 災後 災民
