太子集團用11戶「和平大苑」跨國洗錢 王鴻薇：經濟部失職

太子集團跨國詐欺洗錢案偵辦中，檢方查扣集團用以洗錢的11戶「和平大苑」豪宅；國民黨立委王鴻薇今在立法院司委會指經濟部失職，致空殼公司可來台洗錢購買豪宅，建議法務部整合，法務部長鄭銘謙表示，會回饋權責機關補漏。

王鴻薇表示，太子集團在台以8家空殼公司持有11戶豪宅、29輛豪車，外資來台成立公司都需透過經濟部審核，外資買房也有法規限制，經濟部商業發展署失職，才對有空殼公司大量交易買豪宅的事渾然不知。

經濟部商業發展署副署長陳秘順說，設立公司的資金須透過會計查核，公司在設立過程會開立籌備帳戶，設立完成再轉為公司帳戶；陳說，公司設立後如果6個月沒有正常營業，經濟部可命令解散，不過，空殼公司與沒有正常營運的公司，兩者概念不同。

王鴻薇表示，法務部應以太子集團的案例做為檢討目標，包括經濟部在內的相關部會如有漏洞或疏失的部分，應快速補破網，鄭銘謙回應說，會回饋給各機關權責單位，未來會有精進作為。