快訊

台積電洩密案涉美方、輝達利益？ 前工程師曝多方關係：恐很棘手

日中僵持！親信爆料日相高市早苗「私下認了1事」 幕僚自責準備不周

「老人住在自宅熟悉的家」其實很危險！專家籲及早做晚年居所規劃

中共懸賞抓捕沈伯洋 立院外交及國防委員會通過譴責案

中央社／ 台北19日電

民進黨立委王定宇今天提出臨時案，針對中國對民進黨立委沈伯洋宣稱「立案偵查」，甚至聲稱「全球通緝」提出譴責案，全案文字修正後通過。王定宇指出，不容許中國以政治目的對台灣任何一名民眾長臂管轄、跨境鎮壓，中華民國不歸他管。

立法院外交及國防委員會邀請國防部上午專案報告「心理衛生制度實施後之影響探討、心理求助樣態原因分析及策進作為」，並備質詢。

針對中共點名沈伯洋展開全球抓捕，王定宇提出臨時案，連署人為民進黨立委林楚茵、羅美玲、陳俊宇及陳冠廷等人，全案文字修正後通過。

案文提到，中共對沈伯洋進行立案調查、予以通緝一事，中共對台灣民眾皆無管轄權，台灣屬民主國家，即便意識形態不同，人民人身安全及言論自由皆受中華民國憲法保障。

案文指出，立法院外交及國防委員會委員沈伯洋受中共立案調查一事，其言論應予以維護，否則民主自由體制必難存續，更是攻擊台灣憲政制度核心，立院外交及國防委員會應呼籲中共應自我克制，並予以嚴厲譴責。

提案人王定宇表示，不容許中國以政治目的及標準對台灣的任何一名民眾長臂管轄、跨境鎮壓，中共並無司法管轄權，中華民國不歸他管，這是基本態度。

中共 國防部 中華民國憲法 沈伯洋
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

聲援沈伯洋參選台北市長 楊智伃諷「別怕中共」：民進黨不要打壓

沈伯洋：不屈服於大陸抓捕 持續出國反擊威脅

影／賴總統再籲韓國瑜「捍衛國會尊嚴」：不要替侵略者找藉口

再挺沈伯洋挑戰蔣萬安 曹興誠：沈已樹立勇者形象有利勝選北市長

相關新聞

盧柯配、柯盧配還是盧黃配？ 醫師點出2028局勢關鍵

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今天將舉行高峰會談，討論在野合作與聯合政府，但選舉細節不在議程。醫師、評論家沈政男認為...

立委批養一大群人但「太子集團囂張9年才辦」：打詐國家隊在幹嘛？

針對偵查中的柬埔寨太子集團跨國詐欺洗錢案，藍白立委今質詢司法院、法務部等司法、司法警察單位，認為我方於美國起訴主嫌陳志後...

邱志偉率團訪日 與執政聯盟國會議員談台海和平、供應鏈風險

「立法院東北亞區域經濟、安全合作促進會」會長、民進黨立委邱志偉昨天率兩位副會長王美惠、王正旭一同拜會日本執政黨國會議員，...

少子化掏空國家韌性 台灣正站在沒有下一代的懸崖邊

台灣正行走在一條愈發狹窄的路上，新生兒人數再創新低，全年恐跌破13萬，某些鄉鎮的空屋率逼近三成，私校面臨停辦命運，地方凋零已成日常景象。從勞動力缺口、托育壓力，到居住成本與社會信任崩解，少子化已不是一個議題，而是攤在國家面前的結構性困局。「孩子是國家的未來」這句話被引用得太多，卻從未如此貼近現實。

太子集團用11戶「和平大苑」跨國洗錢 王鴻薇：經濟部失職

太子集團跨國詐欺洗錢案偵辦中，檢方查扣集團用以洗錢的11戶「和平大苑」豪宅；國民黨立委王鴻薇今在立法院司委會指經濟部失職...

長照悲歌老母特赦總統府「卡關」 是因牽扯到陳水扁？

近期引發大眾關注，被法官、人權團體主動請求總統賴清德特赦的「長照悲歌老母親」，被總統府以「尊重司法獨立，政府不會介入」、「視司法程序完成後再為後續」的制式回答「卡關」，恐怕是因為考量到被以同樣理由卡住的前總統陳水扁特赦案。 如果是因為這樣，請賴總統不必顧慮，因為陳水扁已經公開說過「不必給我特赦，因為大家已經給我特赦了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。