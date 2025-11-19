中共懸賞抓捕沈伯洋 立院外交及國防委員會通過譴責案

近期引發大眾關注，被法官、人權團體主動請求總統賴清德特赦的「長照悲歌老母親」，被總統府以「尊重司法獨立，政府不會介入」、「視司法程序完成後再為後續」的制式回答「卡關」，恐怕是因為考量到被以同樣理由卡住的前總統陳水扁特赦案。 如果是因為這樣，請賴總統不必顧慮，因為陳水扁已經公開說過「不必給我特赦，因為大家已經給我特赦了」。

2025-11-19 13:25