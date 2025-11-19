中共懸賞抓捕沈伯洋 立院外交及國防委員會通過譴責案
民進黨立委王定宇今天提出臨時案，針對中國對民進黨立委沈伯洋宣稱「立案偵查」，甚至聲稱「全球通緝」提出譴責案，全案文字修正後通過。王定宇指出，不容許中國以政治目的對台灣任何一名民眾長臂管轄、跨境鎮壓，中華民國不歸他管。
立法院外交及國防委員會邀請國防部上午專案報告「心理衛生制度實施後之影響探討、心理求助樣態原因分析及策進作為」，並備質詢。
針對中共點名沈伯洋展開全球抓捕，王定宇提出臨時案，連署人為民進黨立委林楚茵、羅美玲、陳俊宇及陳冠廷等人，全案文字修正後通過。
案文提到，中共對沈伯洋進行立案調查、予以通緝一事，中共對台灣民眾皆無管轄權，台灣屬民主國家，即便意識形態不同，人民人身安全及言論自由皆受中華民國憲法保障。
案文指出，立法院外交及國防委員會委員沈伯洋受中共立案調查一事，其言論應予以維護，否則民主自由體制必難存續，更是攻擊台灣憲政制度核心，立院外交及國防委員會應呼籲中共應自我克制，並予以嚴厲譴責。
提案人王定宇表示，不容許中國以政治目的及標準對台灣的任何一名民眾長臂管轄、跨境鎮壓，中共並無司法管轄權，中華民國不歸他管，這是基本態度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言