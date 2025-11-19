鄭麗文首次拜會藍北市議會黨團 戴錫欽求募款：希望黨中央挹注
國民黨主席鄭麗文當選後今首次與秘書長李乾龍拜會國民黨台北市議會黨團，替議員們打氣。台北市議長戴錫欽剛接北市黨部主委，他也向鄭麗文說，募款能力不如前主委，他會竭盡所能做好該做的事情，但是也希望黨中央能夠挹注。
戴錫欽說，做為一個黨員，黨有需要的時候，勇於承擔，是基本的責任也是義務，不管從代理主委到現在正式接任主委，其實最大的底氣，就來自在場所有台北市議會優秀的黨員，每個議員都能言善道戰力非常強，十分地接地氣，在各縣市黨團戰鬥力最強。
針對明年選舉的提名策略，戴錫欽也指出，明年的選舉，大家審慎樂觀，在藍白合作的基礎之下，各位放心，在輔選的過程當中，絕對不會掉以輕心，一定確保國民黨團能夠單獨過半，確保在台北市議會黨團的優勢，不管民眾黨團的提名策略是什麼，國民黨現任的議員，以及有選區可能新增名額，都會審慎評估自己的實力，來做最確實的提名。
戴錫欽接著說，過去黃呂主委帶領台北市黨部期間，出錢出力，對國民黨無怨無悔，大家都看在眼裡，也非常感謝，但他的募款能力，可能沒有黃呂主委那麼強，所以也希望黨中央那邊能夠挹注，請鄭麗文主席或是祕書長兼副主席李乾龍能夠多加幫忙，因為台北市議會的國民黨議員，值得最好的輔選，他們是國民黨最好的門面，也是我們在首都執政最佳的保證。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言