拜會國民黨議會黨團 鄭麗文：明年讓蔣萬安連任、選票更上層樓

國民黨主席鄭麗文當選後今首次拜會國民黨台北市議會黨團，替議員們打氣。鄭麗文表示，明年這場仗，台北市必須延續過去輝煌的戰績，希望能夠有所成長，讓蔣萬安市長領導的市府團隊不只順利連任，希望能夠在選票上面更上一層樓。

鄭麗文在下午正式藍白會前，拜會國民黨議會黨團，希望議員能順利高票當選連任，也感謝議長戴錫欽的辛苦，在國民黨最辛苦、最風雨飄搖的時候，接下黨部主委的重責大任。

鄭麗文指出，台北市黨部在過去這段時間，被民進黨透過司法的打壓、政治迫害，使得台北市黨部前主委黃呂錦茹蒙受不白之冤和司法的各種箝制，還有黨部黨工，現在是最艱困的時刻，感謝議長戴錫欽扛起了最艱難的重責大任，還願意接任主委。

鄭麗文指出，希望北市議員成為明年國民黨作戰的最堅實的團隊，因為在基層，最了解民瘼和能接住所有的溫度，必須延續過去輝煌的戰績。