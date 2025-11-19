快訊

僅解封半個月…日媒：中國大陸停止進口日本水產品

台南爆非法廚餘養豬「黑數」 黃偉哲：行為惡劣已重罰120萬元

美撥近7億美元對台軍售資金 2031年建「國家先進地對空防空飛彈系統」

拜會國民黨議會黨團 鄭麗文：明年讓蔣萬安連任、選票更上層樓

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文當選後今首次拜會國民黨台北市議會黨團。記者余承翰／攝影
國民黨主席鄭麗文當選後今首次拜會國民黨台北市議會黨團。記者余承翰／攝影

國民黨主席鄭麗文當選後今首次拜會國民黨台北市議會黨團，替議員們打氣。鄭麗文表示，明年這場仗，台北市必須延續過去輝煌的戰績，希望能夠有所成長，讓蔣萬安市長領導的市府團隊不只順利連任，希望能夠在選票上面更上一層樓。

鄭麗文在下午正式藍白會前，拜會國民黨議會黨團，希望議員能順利高票當選連任，也感謝議長戴錫欽的辛苦，在國民黨最辛苦、最風雨飄搖的時候，接下黨部主委的重責大任。

鄭麗文指出，台北市黨部在過去這段時間，被民進黨透過司法的打壓、政治迫害，使得台北市黨部前主委黃呂錦茹蒙受不白之冤和司法的各種箝制，還有黨部黨工，現在是最艱困的時刻，感謝議長戴錫欽扛起了最艱難的重責大任，還願意接任主委。

鄭麗文指出，希望北市議員成為明年國民黨作戰的最堅實的團隊，因為在基層，最了解民瘼和能接住所有的溫度，必須延續過去輝煌的戰績。

鄭麗文除了喊出讓蔣萬安順利連任，也希望能夠在選票上面更上一層樓，也希望戴錫欽也能夠順利地連任，而且是「必須的」。她說，全台的選區，台北市算是她比較放心的，但絕對不會因此而大意，她會給最大的支援，一定全力做大家最堅強的後盾。

國民黨主席鄭麗文當選後今首次拜會國民黨台北市議會黨團。記者余承翰／攝影
國民黨主席鄭麗文當選後今首次拜會國民黨台北市議會黨團。記者余承翰／攝影
國民黨主席鄭麗文當選後今首次拜會國民黨台北市議會黨團。記者余承翰／攝影
國民黨主席鄭麗文當選後今首次拜會國民黨台北市議會黨團。記者余承翰／攝影

鄭麗文 北市 國民黨
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鄭麗文、黃國昌明會面…藍備「藍白雙鵲」 李哲華：選舉合作僅議題一環

影／鄭麗文、黃國昌明天會面 李乾龍：好的開始

賴清德喊話中國勿成「麻煩製造者」鄭麗文批賴「火上加油」

民團轟蔣萬安預算短編450億 她呼籲蔣萬安先做這4件事

相關新聞

立委批養一大群人但「太子集團囂張9年才辦」：打詐國家隊在幹嘛？

針對偵查中的柬埔寨太子集團跨國詐欺洗錢案，藍白立委今質詢司法院、法務部等司法、司法警察單位，認為我方於美國起訴主嫌陳志後...

美國會報告建議：台出資挹注第三國專案 強化美地區嚇阻力

美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economic and Security Review Commissio...

沈呂巡文集出版 錢復、胡志強 笑談沈大砲

前駐美代表沈呂巡兩年前逝世，由其妹沈冬和資深媒體人謝幸吟搜集沈呂巡的文章集結成冊，聯經出版「巡使四方：外交與歷史的擺渡人...

拜會國民黨議會黨團 鄭麗文：明年讓蔣萬安連任、選票更上層樓

國民黨主席鄭麗文當選後今首次拜會國民黨台北市議會黨團，替議員們打氣。鄭麗文表示，明年這場仗，台北市必須延續過去輝煌的戰績...

盧柯配、柯盧配還是盧黃配？醫師點出2028局勢關鍵

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今天將舉行高峰會談，討論在野合作與聯合政府，但選舉細節不在議程。醫師、評論家沈政男認為...

葛如鈞用AI回應網友提問受質疑 林沛祥：如「首位吃蟹的人」冒險才能突破

國民黨立委葛如鈞遭指於社群使用AI回應網友提問，此舉遭網友質疑，也有學者認為立委回應不能這樣「外包」。國民黨立委林沛祥表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。