盧柯配、柯盧配還是盧黃配？ 醫師點出2028局勢關鍵

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
迎戰2026年地方選舉，藍白啟動整合作業，國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌（左）今下午舉行正式會面。圖／聯合報系資料照片
迎戰2026年地方選舉，藍白啟動整合作業，國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌（左）今下午舉行正式會面。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今天將舉行高峰會談，討論在野合作與聯合政府，但選舉細節不在議程。醫師、評論家沈政男認為藍白合作的真正核心仍是選舉細節，而民調將成為決定候選人的最重要工具。

沈政男說，當藍白在同一選區都有意參選，若無法協調出共同人選，「民調就是唯一仲裁者」，柯文哲在會前對黃國昌提醒的，也正是民調的時間與方式，避免重蹈2024覆轍。

然而，藍白是否能順利合作，仍取決於柯文哲官司的一審結果。若一審判決10年以上，依選罷法柯將無法參選，2028總統組合可能形成「盧黃配」。若判10年以下，藍白將面臨「盧柯配」或「柯盧配」的抉擇，增加合作難度。

他說，柯文哲最大條的收賄罪不成立，僅剩圖利罪、侵占公益罪與背信罪，只要其中1條刑期加總超過10年，柯就可能被禁止參選。但觀察一審法官先前同意柯交保的態度，判10年以下仍有可能。

在2026選舉布局上，黃國昌若選新北市長，可視為「2028盧黃配的練習賽」，重點在擴大全國支持度，而不在於勝敗。其他縣市長選舉藍白合作問題不大，台南、高雄皆由國民黨出征，新竹市高虹安連任亦不受官司影響。

沈政男指出，藍白合作最大挑戰可能落在區域立委選舉。如果雙方在同一選區都有意推出人選，「整合機制不事先談妥，將成藍白最大挑戰」。除了阻擋賴清德連任，藍白也需在國會持續維持多數席次。

藍白合 立委選舉
