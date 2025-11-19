立委批養一大群人但「太子集團囂張9年才辦」：打詐國家隊在幹嘛？

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
調查局長陳白立。圖／聯合報系資料照片
調查局長陳白立。圖／聯合報系資料照片

針對偵查中的柬埔寨太子集團跨國詐欺洗錢案，藍白立委今質詢司法院、法務部等司法、司法警察單位，認為我方於美國起訴主嫌陳志後才分案查辦，影響政府打詐形象，並表示集團已囂張9年、調查局已知道6年，批「要打詐國家隊幹嘛？」

立法院司法及法制委員會今邀請司法院、法務部、調查局、警政署、金融監督管理委員會等就「太子集團涉詐案」等議題進行專題報告，太子集團案辦案啟動時機成質詢焦點。

民眾黨立委黃國昌表示，政府喊「打詐國家隊」很大聲，美國上月8日起訴陳志、14日宣布制裁名單，檢察官15日才分案查辦「我們要國家隊幹嘛？」黃說，案子發動後，綠媒開始大內宣「調查局很早就掌握」，但調查局2019年起申報可疑交易、2021年發現有問題「但到底做了什麼事？」

黃國昌表示，台灣人民看到的是美國起訴後才分案、才對嫌疑人強制處分，有關太子集團的賭博網站，檢方查辦將工程師起訴，但重要的張姓負責人卻跑掉「案子怎麼辦的？」

國民黨立委吳宗憲說，太子集團案爆發後，政府部門聲稱6年之內對10家金融機構監控，並作出52次資金異常通報，還製作分析了26份報告，質問法務部「美方通報前檢察官有沒有分案偵辦？」

吳宗憲表示，人民看到發生大事，想的是原來政府養了一大群人打詐，但美方辦案辦得如火如荼我方卻沒有人知道；太子是靠博奕起家，依調查局2024年年報，洗錢罪前置犯罪可能是賭博，調查局見一直有大額金錢冒出，卻不見偵辦動作。

吳說，調查局辦罷免連署案給辦案人員核分，為何不對詐欺案也給調查官高的積分，詐騙已列為民怨第一名「如果你們要說做的很好，那就隨便你們啦！」

國民黨立委羅智強表示，太子集團囂張9年，詐騙1500美元，在台擁45億元資產「詐欺集團已爽了9年」；羅說，檢警調偵辦、扣押資產的作為，為何不是在美國起訴前？太子集團已來台9年，調查局知道也已經知道6年「國人對辦案有質疑，不應該嗎？」

對於立委質疑美方動作前檢調沒動作，法務部長鄭銘謙說，目前手上並無資料，不過，檢調有與國際同步掌握，辦案也聲押5名被告；鄭說，有關打詐查獲量、財損下降是事實，就因事前有所掌握才可以快速啟動辦案，至於有多少國人受害，檢方在了解中。

調查局長陳白立說，洗錢防制處接獲相關洗錢情資，確實有分享給檢警與國際友邦人士，也根據銀行異常通報逐步標訂洗錢資產，辦案與美方同步；陳說，太子案且2023年、2025年曾兩次報請檢方指揮偵辦。

民眾黨立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照片
國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照片
法務部長鄭銘謙。圖／聯合報系資料照片
法務部長鄭銘謙。圖／聯合報系資料照片

太子集團 司法院 打詐
