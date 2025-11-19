葛如鈞用AI回應網友提問受質疑 林沛祥：如「首位吃蟹的人」冒險才能突破

國民黨立委葛如鈞遭指於社群使用AI回應網友提問，此舉遭網友質疑，也有學者認為立委回應不能這樣「外包」。國民黨立委林沛祥表示，想辦法用AI增加工作效率值得大家欽佩，「第一個吃螃蟹的人」總要有些冒險才能突破，不應以有色眼光苛責一個正在嘗試的人，這是正確的方向。

葛如鈞常於社群平台Threads上與網友互動，不過有網友質疑回應內容文不對題，可能是利用AI（人工智慧）自動回覆，也有網友因此上傳國民黨主席鄭麗文照片詢問是誰，得到「看起來她的表情很有戲」等回應，引發討論；有學者則批，「民主不是可以丟給AI的外包品」。

林沛祥指出，政治業算是一個比較傳統的行業，立委本人及立委助理的工作量都非常大，葛如鈞身為科技立委，想盡辦法用AI增加效率、提高回答量，讓工作做得更好，這是值得大家欽佩的，畢竟用新的工具在一個傳統行業中去做探索，是一件很不容易的事。

林沛祥表示，就好像「第一個吃螃蟹的人」一樣，需要冒一些風險，做一些無謂的嘗試，才能在這一行裡面做技術上的突破，因此不應用有色眼光，甚至聖人標準，去想盡辦法嚴厲苛責一個正在嘗試的人，這是一個正確的方向，也會支持葛如鈞繼續做下去，政治是人、AI是科技，如何將科技、人性、人的邊界合在一起，是未來很需要去注重的一塊。