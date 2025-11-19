聽新聞
羅智強聲援黃國昌：賴總統清算之刃 黨檢媒聯合殲滅在野
民眾黨主席黃國昌遭指質詢有對價關係，而被列貪汙他字案被告。國民黨立委羅智強聲援，直呼賴清德總統把清算之刃指向黃，這種司法追殺從賴總統上任就開始，而大罷免失敗後卻變本加厲，以黨檢媒一體要聯合殲滅在野力量，如此拿司法清算在野，終會被民意反噬。
台北地檢署近日依照程序將黃國昌列為貪汙他字案被告。黃國昌昨天表示，自己無論擔任公職與否，揭弊從未收受任何利益，如今北檢與媒體一搭一唱，再次發動黨檢媒三位一體，「本人重申不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來。」
「賴清德清算之刃，指向黃國昌」羅智強直呼，砍完國民黨接著再砍向民眾黨。回顧賴總統一上任，就對民眾黨前主席柯文哲痛下司法殺手，硬是把柯在看守所關了一年；民進黨接著發動大罷免，司法也成得力助手，辦藍不辦綠，檢調全台抄國民黨黨部，羅織罪名關押國民黨黨工。
羅智強指出，檢方更起訴當時的國民黨組發會主委、立委許宇甄及立委盧縣一等人，與對付國民黨台北市黨部前主委黃呂錦如的手段如出一轍。另外，全力支援反惡罷的中廣前董事長趙少康，因一時失誤亮票，就被檢察官要求法院「從重量刑」。
羅智強批評，大罷免後民進黨仍居國會少數，司法追殺卻變本加厲，黨檢媒一體要聯合殲滅在野力量。如黃國昌所言，在野不會畏懼黨檢媒追殺政敵的下三爛行徑，賴總統秀下限無極限，拿司法當作捍衛政權的武器清算在野，終會被民意反噬。
