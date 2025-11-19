快訊

楊宗緯摔傷返台當社區主委惹議！住戶怒轟「惡鄰行徑」全曝光

特教缺口／準公幼制度卡特教資源 疑似生錯過早療黃金期

雄女怒了！網紅拍「壞學生」制服改造影片惹議 校方提告

聽新聞
0:00 / 0:00

家暴修法牛步⋯黃國昌憂潛在被害人安危 石崇良認對科技監控態度保留

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立委黃國昌說，衛福部曾承諾半年內要提出修法草案，但至今未提出規畫，曾在立院承諾實施科技監控，也沒有下文，「不知潛在被害人有多少時間可以等，還要釀成多少悲劇。」記者林琮恩／攝影
立委黃國昌說，衛福部曾承諾半年內要提出修法草案，但至今未提出規畫，曾在立院承諾實施科技監控，也沒有下文，「不知潛在被害人有多少時間可以等，還要釀成多少悲劇。」記者林琮恩／攝影

新北市土城7月發生一名家暴男違反保護令，當街殺害妻子及妻妹案件，事後衛福部提出將跨部會檢討，前部長邱泰源承諾研議修「家暴法」。立委黃國昌說，當時衛福部承諾半年內要提出修法草案，但至今未提出規畫，曾在立院承諾實施科技監控，也無下文，「不知潛在被害人有多少時間可以等，還要釀成多少悲劇。」衛福部長石崇良承諾，將於半年內提出「家暴法」修正草案。

黃國昌今天在立法院社福及衛環委員會質詢說，7月初前述悲劇發生，立法院安排專案報告，衛福部也承諾跨部會檢討5大作為，不料7月底國內再度發生家暴殺人案，從衛福部、司法院至法務部均承諾精進，結果卻不堪檢驗，一再漏接被害人，而家暴通報案件逐年攀升，已從2016年不到12萬，上升至2024年將近18萬件，「不禁讓人憂心，還有多少人在陰暗角落哭泣。」

黃國昌表示，對於保護被害人，衛福部有無可迴避的責任，衛福部前部長邱泰源曾說，支持引進電子監控機制，透過電子裝置，讓被害人知道加害人正在接近自己，時任衛福部長邱泰源承諾半年內提出家暴法修正案，納入這項機制。科技監控，在國外行之有年，最早使用的國家是西班牙，後續歐洲國家仿效，法國2019年開始入法實施，短短3年，共保護超過百位家暴潛在被害人免於受害。

不過，立法院社福及衛環委員會今天排審8案「家庭暴力暴力防治法部分條文修正草案」，均為朝野立委版本，未見行政院版。黃國昌質疑，衛福部是否還有修法規畫？是還需要時間，還是根本沒打算提案？對科技監控，衛福部是否轉為持保留態度？

石崇良承認，對於科技監控，衛福部態度保留，須釐清執行細節，避免傷害被害人，但「家暴法」修法仍會研議，目前正在搜集執行細節相關建議，還需半年時間研議，但在修法過程，將持續強化其他措施，保護被害人。

黃國昌說，政府沒有人力，無法派員警或家暴防治中心社工時時陪在被害人身旁，應透過科技解決問題，在加害人接近時，發出警報提醒，國會一再催促科技監控應入法，衛福部卻還要研議，「每換一個部長要延半年，被害人要等到什麼時候」，提醒衛福部，別忘記研議修法時間，有多少人生命正受到威脅。

衛福部 家暴 被害人 黃國昌
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

毒蛋流向新北⋯累計3.4萬顆追不回 石崇良：擴大查驗、有新發現就公布

修法禁直美醫師工會批「修理小孩給外人看」 衛福部長石崇良回應了

藍白會明登場 陳智菡：柯文哲善意提醒黃國昌注意整合時間

鄭麗文、黃國昌明會面…藍備「藍白雙鵲」 李哲華：選舉合作僅議題一環

相關新聞

美國會報告建議：台出資挹注第三國專案 強化美地區嚇阻力

美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economic and Security Review Commissio...

沈呂巡文集出版 錢復、胡志強 笑談沈大砲

前駐美代表沈呂巡兩年前逝世，由其妹沈冬和資深媒體人謝幸吟搜集沈呂巡的文章集結成冊，聯經出版「巡使四方：外交與歷史的擺渡人...

羅智強聲援黃國昌：賴總統清算之刃 黨檢媒聯合殲滅在野

民眾黨主席黃國昌遭指質詢有對價關係，而被列貪汙他字案被告。國民黨立委羅智強聲援，直呼賴清德總統把清算之刃指向黃，這種司法...

家暴修法牛步⋯黃國昌憂潛在被害人安危 石崇良認對科技監控態度保留

新北市土城7月發生一名家暴男違反保護令，當街殺害妻子及妻妹案件，事後衛福部提出將跨部會檢討，前部長邱泰源承諾研議修「家暴...

藍白合壓力測試 黃國昌堅持參選新北意在2028？

2026年地方選戰逐步逼近，民眾黨主席黃國昌雖頻喊爭取參選新北市長，但操盤國民黨新北布局的藍營人士直言「不可能禮讓市長」。有地方人士分析，黃國昌明知民調無法與台北副市長李四川抗衡，卻又喊要選新北，是藉此累積藍白合政治籌碼「以退為進」，犧牲一場地方選舉，換取2028年選舉入場券，未嘗不可。

能源弊案當2026選戰主旋律 真能讓南部綠地變藍天？

南台灣光電板亂象頻傳，高雄「美濃大峽谷」更是震驚各界。在野陣營推動光電三法，如今再爆中油工程經費涉虛報爭議，政府能源議題連環爆。國民黨黨務人士分析，這可能成為國民黨翻轉南台灣的契機，不過當中也要符合幾個要件，包含如何拿捏好頻率不讓民眾「震撼疲乏」，以及選戰前是否還有相關事件串連等因素。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。