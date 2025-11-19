家暴修法牛步⋯黃國昌憂潛在被害人安危 石崇良認對科技監控態度保留

新北市土城7月發生一名家暴男違反保護令，當街殺害妻子及妻妹案件，事後衛福部提出將跨部會檢討，前部長邱泰源承諾研議修「家暴法」。立委黃國昌說，當時衛福部承諾半年內要提出修法草案，但至今未提出規畫，曾在立院承諾實施科技監控，也無下文，「不知潛在被害人有多少時間可以等，還要釀成多少悲劇。」衛福部長石崇良承諾，將於半年內提出「家暴法」修正草案。

黃國昌今天在立法院社福及衛環委員會質詢說，7月初前述悲劇發生，立法院安排專案報告，衛福部也承諾跨部會檢討5大作為，不料7月底國內再度發生家暴殺人案，從衛福部、司法院至法務部均承諾精進，結果卻不堪檢驗，一再漏接被害人，而家暴通報案件逐年攀升，已從2016年不到12萬，上升至2024年將近18萬件，「不禁讓人憂心，還有多少人在陰暗角落哭泣。」

黃國昌表示，對於保護被害人，衛福部有無可迴避的責任，衛福部前部長邱泰源曾說，支持引進電子監控機制，透過電子裝置，讓被害人知道加害人正在接近自己，時任衛福部長邱泰源承諾半年內提出家暴法修正案，納入這項機制。科技監控，在國外行之有年，最早使用的國家是西班牙，後續歐洲國家仿效，法國2019年開始入法實施，短短3年，共保護超過百位家暴潛在被害人免於受害。

不過，立法院社福及衛環委員會今天排審8案「家庭暴力暴力防治法部分條文修正草案」，均為朝野立委版本，未見行政院版。黃國昌質疑，衛福部是否還有修法規畫？是還需要時間，還是根本沒打算提案？對科技監控，衛福部是否轉為持保留態度？

石崇良承認，對於科技監控，衛福部態度保留，須釐清執行細節，避免傷害被害人，但「家暴法」修法仍會研議，目前正在搜集執行細節相關建議，還需半年時間研議，但在修法過程，將持續強化其他措施，保護被害人。

黃國昌說，政府沒有人力，無法派員警或家暴防治中心社工時時陪在被害人身旁，應透過科技解決問題，在加害人接近時，發出警報提醒，國會一再催促科技監控應入法，衛福部卻還要研議，「每換一個部長要延半年，被害人要等到什麼時候」，提醒衛福部，別忘記研議修法時間，有多少人生命正受到威脅。