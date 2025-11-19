美國會報告建議：台出資挹注第三國專案 強化美地區嚇阻力

美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economic and Security Review Commission）18日公布2025年度報告，報告建議美國國務院和台灣合作，由台灣出資挹注位於第三國的專案，取得非武器的支援和服務。

隸屬美國國會之下的美中經濟暨安全檢討委員會18日發布年度報告，內容針對台灣相關議題提出建議，建議美國國會指示國務院和台灣合作，開啟對外軍售案，旨在提供非武器的支援和服務，以推進美國在地區的定位，強化美國在台灣周邊的嚇阻能力。

報告指出，該對外軍售案應強化美國現行的倡議，包括美菲之間在呂宋島和巴拉望島之上達成的加強國防合作協議（EDCA），以及美國在日本西南島鏈上的努力，還有針對承認台灣的太平洋島國。

報告表示，在這項合作案之下，台灣會出資挹注位於第三國的專案，最後會有利於台灣的維護自身的安全。