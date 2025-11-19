快訊

美國會報告建議：台出資挹注第三國專案 強化美地區嚇阻力

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美菲陸戰隊去年在菲律賓呂宋島的北伊羅戈省的空軍基地展開軍演準備。(美聯社)
美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economic and Security Review Commission）18日公布2025年度報告，報告建議美國國務院和台灣合作，由台灣出資挹注位於第三國的專案，取得非武器的支援和服務。

隸屬美國國會之下的美中經濟暨安全檢討委員會18日發布年度報告，內容針對台灣相關議題提出建議，建議美國國會指示國務院和台灣合作，開啟對外軍售案，旨在提供非武器的支援和服務，以推進美國在地區的定位，強化美國在台灣周邊的嚇阻能力。

報告指出，該對外軍售案應強化美國現行的倡議，包括美菲之間在呂宋島和巴拉望島之上達成的加強國防合作協議（EDCA），以及美國在日本西南島鏈上的努力，還有針對承認台灣的太平洋島國。

報告表示，在這項合作案之下，台灣會出資挹注位於第三國的專案，最後會有利於台灣的維護自身的安全。

