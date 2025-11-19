「美台經貿邁入黃金年代」谷立言：支持兩岸對話

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨在台灣美國商會年度會員大會致詞表示，美台經貿關係即將邁入黃金年代，而背後推手正是ＡＩ革命，以及全球經濟從重視成本轉為重視安全與韌性的巨大轉變，美台獨一無二的夥伴關係正位於這場變革的核心，台積電與輝達（ＮＶＩＤＩＡ）和超微（ＡＭＤ）的合作就是顯例。

前總統蔡英文也參與這場活動，並與谷立言同台。

谷立言說，經濟新時代的另一項特徵，就是格外重視安全與韌性；國際社會愈來愈清楚，全球繁榮有賴於台海和平，以及不受干擾與脅迫威脅的供應鏈。

他表示，美國對台灣的承諾堅若磐石，這一點無論在今日、明日還是更遙遠的未來，都應該再清楚不過；「美國致力維護台海和平穩定，我們支持兩岸對話，我們相信分歧應在不受脅迫的情況下，以雙方人民均能接受的和平方式解決。」