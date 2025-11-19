聽新聞
0:00 / 0:00
「美台經貿邁入黃金年代」谷立言：支持兩岸對話
美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨在台灣美國商會年度會員大會致詞表示，美台經貿關係即將邁入黃金年代，而背後推手正是ＡＩ革命，以及全球經濟從重視成本轉為重視安全與韌性的巨大轉變，美台獨一無二的夥伴關係正位於這場變革的核心，台積電與輝達（ＮＶＩＤＩＡ）和超微（ＡＭＤ）的合作就是顯例。
前總統蔡英文也參與這場活動，並與谷立言同台。
谷立言說，經濟新時代的另一項特徵，就是格外重視安全與韌性；國際社會愈來愈清楚，全球繁榮有賴於台海和平，以及不受干擾與脅迫威脅的供應鏈。
他表示，美國對台灣的承諾堅若磐石，這一點無論在今日、明日還是更遙遠的未來，都應該再清楚不過；「美國致力維護台海和平穩定，我們支持兩岸對話，我們相信分歧應在不受脅迫的情況下，以雙方人民均能接受的和平方式解決。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言