「美台經貿邁入黃金年代」谷立言：支持兩岸對話

聯合報／ 記者張文馨李人岳劉懿萱／台北報導

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨在台灣美國商會年度會員大會致詞表示，美台經貿關係即將邁入黃金年代，而背後推手正是ＡＩ革命，以及全球經濟從重視成本轉為重視安全與韌性的巨大轉變，美台獨一無二的夥伴關係正位於這場變革的核心，台積電與輝達（ＮＶＩＤＩＡ）和超微（ＡＭＤ）的合作就是顯例。

前總統蔡英文也參與這場活動，並與谷立言同台。

谷立言說，經濟新時代的另一項特徵，就是格外重視安全與韌性；國際社會愈來愈清楚，全球繁榮有賴於台海和平，以及不受干擾與脅迫威脅的供應鏈。

他表示，美國對台灣的承諾堅若磐石，這一點無論在今日、明日還是更遙遠的未來，都應該再清楚不過；「美國致力維護台海和平穩定，我們支持兩岸對話，我們相信分歧應在不受脅迫的情況下，以雙方人民均能接受的和平方式解決。」

相關新聞

中常委何鷹鷺拍促統影片、喊「早日統一」 國民黨考紀會：停止黨職

具陸配身分的國民黨中常委何鷹鷺穿著有毛澤東頭像的衣服，稱自己「肩負重任」，並拍談論促統言論的短影片。國民黨考紀會今晚發布...

46年前 沈呂巡即點出依賴美國盲點

一九七九年，中華民國與美國斷交後，沈呂巡當時以賓州大學博士學位候選人身分投書聯合報，逾三千字談對我外交工作的檢討與建議。...

沈呂巡文集出版 錢復、胡志強 笑談沈大砲

前駐美代表沈呂巡兩年前逝世，由其妹沈冬和資深媒體人謝幸吟搜集沈呂巡的文章集結成冊，聯經出版「巡使四方：外交與歷史的擺渡人...

桃園發展兩大可惜 何志偉：台積電未落腳、交通混亂

總統府副秘書長何志偉近日接受「暐瀚觀點」專訪時表示，桃園發展有「兩個可惜」，桃園具備土地、人口、交通樞紐等得天獨厚條件，...

杜絕惡質選風！國民黨：中常委選舉以政黨法為規範 檢舉屬實就辦

國民黨中常委選舉常被指「風氣差」，也常傳出不少買票、換票傳聞。國民黨今晚發布新聞稿表示，即將舉行第22屆中央委員及第22...

