聽新聞
0:00 / 0:00

沈呂巡文集出版 錢復、胡志強 笑談沈大砲

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
「巡使四方：外交與歷史的擺渡人 外交官沈呂巡」昨新書發表。沈呂巡夫人李秋萍（左三）、外交部前部長錢復（中）、胡志強（右三）、李大維（右二）、林永樂（右）、聯合報執董項國寧（左）、聯經發行人林載爵（左二）與作者沈冬（左四）、謝幸吟（右四）出席。記者黃義書／攝影
「巡使四方：外交與歷史的擺渡人 外交官沈呂巡」昨新書發表。沈呂巡夫人李秋萍（左三）、外交部前部長錢復（中）、胡志強（右三）、李大維（右二）、林永樂（右）、聯合報執董項國寧（左）、聯經發行人林載爵（左二）與作者沈冬（左四）、謝幸吟（右四）出席。記者黃義書／攝影

駐美代表沈呂巡兩年前逝世，由其妹沈冬和資深媒體人謝幸吟搜集沈呂巡的文章集結成冊，聯經出版「巡使四方：外交與歷史的擺渡人 外交官沈呂巡」昨舉行新書發表會。沈呂巡五十七年前的同班同學、前總統馬英九作序，前第一夫人周美青到場支持。

曾與沈呂巡共事的外交部前部長錢復胡志強妙語如珠，談及「老沈」的火爆脾氣，也談到沈呂巡對事對人的嚴格要求。

錢復稱沈呂巡是了不起的外交人員，胡志強以「精采」、「有魅力的人」，總結沈呂巡的一生。錢復提起沈呂巡被稱為「沈大砲」，是因為沈呂巡責任心重，沈呂巡當政務次長期間，罵同事罵得太厲害，錢復勸沈呂巡還被反問「你當年還不是這樣」，現場聽眾大笑。

錢復說，沈呂巡外交工作的最後四個職務駐歐盟代表、外交部政務次長、駐英代表和駐美代表，都是馬英九提名沈呂巡，就是伯樂馬英九重用了千里馬沈呂巡，讓他在這些職務上盡心盡力，貢獻國家。胡志強打趣說，沈呂巡是有名的「外長未遂」，國民黨沒有繼續執政，讓沈呂巡無緣成為外交部長。

聯合報執行董事項國寧回憶，他與沈呂巡在華府時一位是初階記者，一位是初階外交官，雙方立場不同，經常攻防對立又重修舊好，笑稱沈曾告訴美國國會助理「直接掛掉喬治項（指項國寧）打來的電話」。項國寧表示，外界常說老沈個性高傲、行事狂狷，相熟後是「知我者謂我心憂，不知我者謂我何求」，他引用李白的詩作來懷念沈呂巡：「仰天大笑出門去，我輩豈是蓬蒿人。」

沈呂巡 外交部 錢復 胡志強 駐美代表 外交官 聯經出版
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

沈呂巡新書「巡使四方」問世 曝與聯合報第一次接觸過程

沈呂巡文集發表 老友談「老沈」脾氣火爆現場笑聲不斷

馬英九批高市早苗涉台發言 陳冠廷：遺憾以北京視角評論

高市早苗涉台言論 馬英九：錯引集體自衛權 攪動台海情勢

相關新聞

中常委何鷹鷺拍促統影片、喊「早日統一」 國民黨考紀會：停止黨職

具陸配身分的國民黨中常委何鷹鷺穿著有毛澤東頭像的衣服，稱自己「肩負重任」，並拍談論促統言論的短影片。國民黨考紀會今晚發布...

46年前 沈呂巡即點出依賴美國盲點

一九七九年，中華民國與美國斷交後，沈呂巡當時以賓州大學博士學位候選人身分投書聯合報，逾三千字談對我外交工作的檢討與建議。...

沈呂巡文集出版 錢復、胡志強 笑談沈大砲

前駐美代表沈呂巡兩年前逝世，由其妹沈冬和資深媒體人謝幸吟搜集沈呂巡的文章集結成冊，聯經出版「巡使四方：外交與歷史的擺渡人...

「美台經貿邁入黃金年代」谷立言：支持兩岸對話

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨在台灣美國商會年度會員大會致詞表示，美台經貿關係即將邁入黃金年代，而背後推手正是ＡＩ革...

桃園發展兩大可惜 何志偉：台積電未落腳、交通混亂

總統府副秘書長何志偉近日接受「暐瀚觀點」專訪時表示，桃園發展有「兩個可惜」，桃園具備土地、人口、交通樞紐等得天獨厚條件，...

杜絕惡質選風！國民黨：中常委選舉以政黨法為規範 檢舉屬實就辦

國民黨中常委選舉常被指「風氣差」，也常傳出不少買票、換票傳聞。國民黨今晚發布新聞稿表示，即將舉行第22屆中央委員及第22...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。