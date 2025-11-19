沈呂巡文集出版 錢復、胡志強 笑談沈大砲

前駐美代表沈呂巡兩年前逝世，由其妹沈冬和資深媒體人謝幸吟搜集沈呂巡的文章集結成冊，聯經出版「巡使四方：外交與歷史的擺渡人 外交官沈呂巡」昨舉行新書發表會。沈呂巡五十七年前的同班同學、前總統馬英九作序，前第一夫人周美青到場支持。

曾與沈呂巡共事的外交部前部長錢復和胡志強妙語如珠，談及「老沈」的火爆脾氣，也談到沈呂巡對事對人的嚴格要求。

錢復稱沈呂巡是了不起的外交人員，胡志強以「精采」、「有魅力的人」，總結沈呂巡的一生。錢復提起沈呂巡被稱為「沈大砲」，是因為沈呂巡責任心重，沈呂巡當政務次長期間，罵同事罵得太厲害，錢復勸沈呂巡還被反問「你當年還不是這樣」，現場聽眾大笑。

錢復說，沈呂巡外交工作的最後四個職務駐歐盟代表、外交部政務次長、駐英代表和駐美代表，都是馬英九提名沈呂巡，就是伯樂馬英九重用了千里馬沈呂巡，讓他在這些職務上盡心盡力，貢獻國家。胡志強打趣說，沈呂巡是有名的「外長未遂」，國民黨沒有繼續執政，讓沈呂巡無緣成為外交部長。

聯合報執行董事項國寧回憶，他與沈呂巡在華府時一位是初階記者，一位是初階外交官，雙方立場不同，經常攻防對立又重修舊好，笑稱沈曾告訴美國國會助理「直接掛掉喬治項（指項國寧）打來的電話」。項國寧表示，外界常說老沈個性高傲、行事狂狷，相熟後是「知我者謂我心憂，不知我者謂我何求」，他引用李白的詩作來懷念沈呂巡：「仰天大笑出門去，我輩豈是蓬蒿人。」