快訊

Cloudflare釀全球大當機！看完「10次跳針公告」2小時還沒修好都怒了

桃園發展兩大可惜 何志偉：台積電未落腳、交通混亂

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
總統府副祕書長何志偉近日接受專訪，點出桃園發展的「兩個可惜」。圖／取自暐瀚觀點節目
總統府副祕書長何志偉近日接受專訪，點出桃園發展的「兩個可惜」。圖／取自暐瀚觀點節目

總統府副秘書長何志偉近日接受「暐瀚觀點」專訪時表示，桃園發展有「兩個可惜」，桃園具備土地、人口、交通樞紐等得天獨厚條件，理應成為北台灣最具全球競爭力的城市之一，卻在關鍵時刻與台積電擦身而過；另一方面，交通長期混亂，更成為市民怨聲載道的最大痛點。他強調，這兩大問題都是解決，只需要負責任的政策與務實、精準的執行力。

何志偉指出，桃園自升格以來城市能量快速提升，無論人口結構或產業基礎都具有高度優勢，但卻缺乏足以吸引世界級企業落腳的整體都市策略，導致國際級投資沒有選擇這裡，桃園是台灣的國際門戶，卻沒有一家指標性的世界企業，把自己綁在這裡，這真的是很可惜。

談及交通，何志偉以「市民最深的痛」形容。他指出，無論在龜山、桃園區、中壢、龍潭等地區，只要有人群聚集，交通問題就是民眾第一句反映的事項，桃園的交通一團亂，這是他最常聽到的，大家有怨氣，但不是沒路可走，只是需要有人真正去整合、去處理。

在兩個可惜之外，何志偉也特別談到自己擔任總統府副秘書長處理一項讓桃園人有感的亮點，那就是河川的整治。他回憶，當時桃園一條河川因上游養豬場排汙，長期散發惡臭，居民苦不堪言，「不分藍綠的議員都來找我，希望中央地方一起解決。」

何志偉表示，當時的做法非常直接、也非常有效率，他花了一個禮拜撥了十幾通電話，把整條河域裝了水質監測器，這樣有責任的都別想逃，你只要亂排汙水就一定會被抓到。短短兩、三周後，汙染源被確實掌握，違規者無所遁形，問題順利解決，現在那條河已經不臭了，下游還能看到鰻魚、鰻魚苗。

何志偉指出，這種治理效率與成果，不是因為派系、不是因為選舉，而是因為問題就要處理，他服務從來不分藍綠，河川不會因為政黨不同而不臭，事情就是要處理。

桃園 何志偉 鰻魚
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

桃園第二行政園區評估進入倒數 市府：兩大整開區擇一

2026民進黨出奇兵？被點名參戰桃園市長 王世堅稱「不敢奢望」

燒廚餘恐有戴奧辛 桃園民代籲設蒸煮中心創造循環經濟

【重磅快評】除了憨川否決 林佳龍選桃園還得過3門檻

相關新聞

中常委何鷹鷺拍促統影片、喊「早日統一」 國民黨考紀會：停止黨職

具陸配身分的國民黨中常委何鷹鷺穿著有毛澤東頭像的衣服，稱自己「肩負重任」，並拍談論促統言論的短影片。國民黨考紀會今晚發布...

桃園發展兩大可惜 何志偉：台積電未落腳、交通混亂

總統府副秘書長何志偉近日接受「暐瀚觀點」專訪時表示，桃園發展有「兩個可惜」，桃園具備土地、人口、交通樞紐等得天獨厚條件，...

杜絕惡質選風！國民黨：中常委選舉以政黨法為規範 檢舉屬實就辦

國民黨中常委選舉常被指「風氣差」，也常傳出不少買票、換票傳聞。國民黨今晚發布新聞稿表示，即將舉行第22屆中央委員及第22...

同台蔡英文…谷立言：美台經貿邁入黃金年代 全球經濟轉為重視安全韌性

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今（18日）在台灣美國商會年度會員大會致詞表示，美台經貿...

場勘「鄭黃會」場地…被問藍白合明年3月整合？李乾龍、周榆修這樣說

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌明選定新莊凱悅嘉軒酒店展開主席會面，全程公開。國民黨秘書長李乾龍、民眾黨秘書長周榆修下...

蔡壁如喊話國民黨「該讓就讓」 李乾龍：選舉要通盤檢討、這都是後話

面對2026選舉，前立委蔡壁如喊話國民黨說「該讓就讓」，包含五大戰區，國民黨秘書長李乾龍表示，選舉的考量都會做通盤檢討，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。