桃園發展兩大可惜 何志偉：台積電未落腳、交通混亂

總統府副秘書長何志偉近日接受「暐瀚觀點」專訪時表示，桃園發展有「兩個可惜」，桃園具備土地、人口、交通樞紐等得天獨厚條件，理應成為北台灣最具全球競爭力的城市之一，卻在關鍵時刻與台積電擦身而過；另一方面，交通長期混亂，更成為市民怨聲載道的最大痛點。他強調，這兩大問題都是解決，只需要負責任的政策與務實、精準的執行力。

何志偉指出，桃園自升格以來城市能量快速提升，無論人口結構或產業基礎都具有高度優勢，但卻缺乏足以吸引世界級企業落腳的整體都市策略，導致國際級投資沒有選擇這裡，桃園是台灣的國際門戶，卻沒有一家指標性的世界企業，把自己綁在這裡，這真的是很可惜。

談及交通，何志偉以「市民最深的痛」形容。他指出，無論在龜山、桃園區、中壢、龍潭等地區，只要有人群聚集，交通問題就是民眾第一句反映的事項，桃園的交通一團亂，這是他最常聽到的，大家有怨氣，但不是沒路可走，只是需要有人真正去整合、去處理。

在兩個可惜之外，何志偉也特別談到自己擔任總統府副秘書長處理一項讓桃園人有感的亮點，那就是河川的整治。他回憶，當時桃園一條河川因上游養豬場排汙，長期散發惡臭，居民苦不堪言，「不分藍綠的議員都來找我，希望中央地方一起解決。」

何志偉表示，當時的做法非常直接、也非常有效率，他花了一個禮拜撥了十幾通電話，把整條河域裝了水質監測器，這樣有責任的都別想逃，你只要亂排汙水就一定會被抓到。短短兩、三周後，汙染源被確實掌握，違規者無所遁形，問題順利解決，現在那條河已經不臭了，下游還能看到鰻魚、鰻魚苗。

何志偉指出，這種治理效率與成果，不是因為派系、不是因為選舉，而是因為問題就要處理，他服務從來不分藍綠，河川不會因為政黨不同而不臭，事情就是要處理。