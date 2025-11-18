同台蔡英文…谷立言：美台經貿邁入黃金年代 全球經濟轉為重視安全韌性

快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene，右二）今（18日）應邀參與台灣美國商會年度會員大會，與前總統蔡英文（右一）同台。圖／取自AIT臉書
美國在台協會AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今（18日）在台灣美國商會年度會員大會致詞表示，美台經貿關係即將邁入黃金年代，而背後推手正是AI革命，以及全球經濟從重視成本轉為重視安全與韌性的巨大轉變，美台獨一無二的夥伴關係正位於這場變革的核心，台積電與輝達和AMD的合作就是顯例。

谷立言在美國商會的活動與前總統蔡英文同台。谷立言表示，過去30年來，台灣企業與投資受低薪勞動力、高速成長的市場與全球化吸引而傾向中國大陸；但這都結束了，如今，一個由AI與安全供應鏈所驅動的時代正在成形。

谷立言說，AI不僅是科技革命，更是一股能全面重塑無數產業、經濟與社會的強大力量； 根據目前的估算，2030年時全球AI投資每年將超過3000億美元，而美國與台灣恰恰處在共同引領AI潮流的有利位置。

谷立言表示，台灣的AI基礎建設計畫與策略為其打下堅實基礎，使台灣脫穎而出，成為AI產業的全球領先者，尤其是在硬體方面；與此同時，美國的AI策略則著重在引領研發、符合倫理的AI治理、促進國際合作等領域；美台互補的策略，自然而然地使雙方深化合作顯得相得益彰。

谷立言提到，台積電與美國AI晶片設計領導廠商NVIDIA與AMD之間的合作；正是因為台積電在先進半導體製造方面擁有無可匹敵的專業，才使NVIDIA與AMD得以打造正在推動AI革命的高效能晶片；這樣的合作不僅是商業的成功案例，更見證了美台之間以信任、創新與共同目標為基礎的夥伴關係。

谷立言以數據凸顯台灣經濟傾向美國，自2010年以來，台灣每年流入中國的投資占整體對外投資的占比，已從當初的84%大幅下降至今年迄今的不足4%；台灣對美投資則迅速攀升，美國已成為台灣最大的海外投資地；這反映出台灣企業對未來的戰略判斷：美國將扮演關鍵角色，助台灣滿足全球對台灣產品不斷躍升的需求。

谷立言表示，經濟新時代的另一項特徵，就是格外重視安全與韌性；國際社會越來越清楚，全球繁榮有賴於台海和平，以及不受干擾與脅迫威脅的供應鏈。

谷立言表示，美國對台灣的承諾堅若磐石，這一點無論在今日、明日還是更遙遠的未來，都應該再清楚不過；「美國致力維護台海和平穩定，我們支持兩岸對話，我們相信分歧應在不受脅迫的情況下，以雙方人民均能接受的和平方式解決。」而正如美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）所言，美國將持續反對任何以武力或脅迫改變台灣現狀的行動，此一立場跨越數十年與多屆政府，始終如一。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene，前排左三）今（18日）應邀在台灣美國商會年度會員大會致詞。圖／取自AIT臉書
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene，左）今（18日）應邀參與台灣美國商會年度會員大會，與前總統蔡英文（右）同台。圖／取自AIT臉書
谷立言 AIT 美國在台協會 蔡英文
