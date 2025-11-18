藍白會明登場 陳智菡：柯文哲善意提醒黃國昌注意整合時間

迎戰2026年選舉，藍白啟動整合作業， 國民黨 主席 鄭麗文 民眾黨 主席 黃國昌 明天會面。民眾黨立院黨團主任 陳智菡 今天說，民眾黨前主席 柯文哲 基於過去的經驗，有特別提醒黃國昌要注意整合時間，因為選戰越到後頭整合難度就越高。

藍白兩黨主席明天選在新北市新莊凱悅嘉軒酒店會面，雙方幕僚今天下午親自前往會議現場進行場勘，外界關注屆時是否將討論地方選舉等議題。

民眾黨秘書長周榆修受訪表示，國民黨與民眾黨從2024年以來，為了許多法案在國會並肩作戰，過去在宣傳反惡罷的過程當中，也看到在野民意結合在一起，持續撐著這個國家往前進，未來不管是在政策、價值理念還是選舉協調，希望能夠藉由雙方通力合作有好的開始。

媒體詢問，是否有可能觸及2026年縣市長提名議題，周榆修說，這些都是很好的合作方向，未來會一步一步往前邁進，民眾黨有最大的誠意。

陳智菡受訪表示，其實選戰越到後頭就越複雜，因為支持者已經有想要支持的對象，整合成功的難度相對就會提高，柯文哲也以過去藍白合的經驗，提醒黃國昌必須掌握整合時間，同時希望雙方建立「真正可以溝通」的合作平台，處理民調設計、份數與進行時間等問題。

陳智菡也說，柯文哲希望這些流程都能公開透明，而且要透過充分溝通的方式進行，這是他以過去的經驗提出來的善意提醒。