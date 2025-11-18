快訊

財劃法會議只給一張A4紙？蘇俊賓：沒公式就要求背書 高雄、台南都不滿

分「他字案」查黃國昌貪汙？法界：查不出來就放檢察長的抽屜

台股跳水691點 金管會出面信心喊話：跌幅在亞股中間「韓跌更多」

場勘「鄭黃會」場地…被問藍白合明年3月整合？李乾龍、周榆修這樣說

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌明選定新莊凱悅嘉軒酒店展開主席會面，全程公開。國民黨秘書長李乾龍、民眾黨秘書長周榆修下午先來場勘。記者江婉儀／攝影
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌明選定新莊凱悅嘉軒酒店展開主席會面，全程公開。國民黨秘書長李乾龍、民眾黨秘書長周榆修下午先來場勘。記者江婉儀／攝影

國民黨主席鄭麗文民眾黨主席黃國昌明選定新莊凱悅嘉軒酒店展開主席會面，全程公開。國民黨秘書長李乾龍、民眾黨秘書長周榆修下午先來場勘，被問及藍白合是否會在明年3月整合好，李乾龍表示，是期待，希望更早也好，明天是一個好的開始。周榆修也說，會有一個很好的開始。

李乾龍、陳智菡、周榆修等人約15時20分抵達新莊飯店，一行人先稍微看一下場地，之後坐下來討論明日流程約10分鐘後，李乾龍、周榆修從會場走出來回應媒體提問。

被問及明天會談論哪些話題，周榆修表示，他相信無論是國民黨或民眾黨，在鄭麗文、李乾龍、黃國昌，一起通力合作，未來能夠從政策、理念、價值，再到選舉的協調，會有一個很好的開始，請大家拭目以待。至於是否觸及2026年縣市首長的提名，周榆修表示，他覺得都是合作好的方向的開始，那一步一步往前邁進。

周榆修日前提到，希望明年3月前可以談好縣市長選舉，媒體追問會不會希望早一點，周榆修回應，在前輩（指李乾龍）面前，他們有最大的誠意，所以要讓前輩來，雙方可以一起來思考。

是否有合作Deadline？李乾龍表示，明天就是一個很好的開始，他們記取2024藍白合的教訓，這個非常可惜沒有成功，不然現在台灣2300萬人就已經過得好日子，希望這個2026，甚至2028藍白能夠一起合作，讓台灣尋求和平，讓台灣老百姓過好日子。

黃國昌曾說想要來選新北，明天到這地點是否有特別意義，李乾龍表示，這個跟他來要不要來選新北，沒有特別的關係，而且這個地點非常好，交通方便，所以跟選舉是不相干的。

媒體追問，是否希望明年3月前整合好藍白合？李乾龍說，是期待，期待，希望更早也好，更好嘛，明天是一個好的開始，兩個主席見面，大家氣氛非常融洽，互相贈送的禮物也都非常有意義。

