蔡壁如喊話國民黨「該讓就讓」 李乾龍：選舉要通盤檢討、這都是後話

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
面對2026選舉，前立委蔡壁如喊話國民黨說「該讓就讓」，包含五大戰區，國民黨秘書長李乾龍表示，選舉的考量都會做通盤檢討，至於哪個區域可以藍白合，這個都是後話，明天是一個好的開始。記者江婉儀／攝影
面對2026選舉，前立委蔡壁如喊話國民黨說「該讓就讓」，包含五大戰區，國民黨秘書長李乾龍表示，選舉的考量都會做通盤檢討，至於哪個區域可以藍白合，這個都是後話，明天是一個好的開始。

李乾龍表示，剛剛民眾黨秘書長周榆修也講了，從政策的合作，在立法院的合作，而且從大罷免藍白合就看出來，這個是很重要一個契機，明天是一個非常好的，為2026、2028開啟藍白合非常好的一個開始。

針對宜蘭縣長選情，民眾黨陳琬惠已經在準備，國民黨可能推派立委吳宗憲，吳今早受訪表示，誰讓誰還不一定，周榆修直言「宗憲沒有講錯啊，本來就還不一定啊」。旁邊的李乾龍聽到媒體提問身體跳了一下，李乾龍說，沒有啊，這個選舉就是選賢與能，一切都是以選民為主，是選民決定的。

另外，民眾黨先前一直提到聯合政府聯合治理，被問國民黨是否認同？李乾龍表示，如果能夠重返執政，這個再來談，都還有時間。

周榆修表示，剛剛李乾龍跟大家分享，就可以知道，整個在野的合作是台灣人民的希望，所以一定會在既有的基礎上往前邁進。副主席也是新北人，他覺得這是個很好的地點，就是一個很好的開始。

周榆修表示，至於有關國家的定位，民眾黨的立場非常清楚，中華民國是我們的國，台灣是我們的家，維護中華民國的主權，維護自己民主的生活的制度，他相信這個是國民黨跟民眾黨一致的期盼，也希望國民都能夠有好日子過，這個很基本。

李乾龍 蔡壁如 國民黨 民眾黨 藍白合 周榆修
