「鄭黃會」明下午登場 陳智菡：柯文哲整合過去經驗提出善意提醒

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民眾黨立法院黨團辦公室主任陳智菡今受訪表示，柯文哲是整合過去經驗提出善意提醒，也具體告訴主席黃國昌，時間部分也樣掌握，柯希望這些都能公開透明，充分溝通。記者江婉儀／攝影
「鄭黃會」明天將在新北市新莊凱悅嘉軒酒店登場，民眾黨前主席柯文哲日前給提點，說要溝通完整等，民眾黨立法院黨團辦公室主任陳智菡今受訪表示，柯文哲是整合過去經驗提出善意提醒，也具體告訴主席黃國昌，時間部分也樣掌握，柯希望這些都能公開透明，充分溝通。

陳智菡表示，大家都知道選戰非常的複雜，越到後頭，複雜的程度就越讓人難以處理。比方說，各自的支持者都已經鐵了心，要支持自己的對象，那到最後才整合成功的難度就會提高。

陳智菡表示，所以柯主席整合了過去的經驗，他也具體的告訴黃國昌說，在時間的部分也要掌握。那另外，雙邊之間如何建立一個真正可以溝通的幕僚平台，包含像是民調的問題，設計民調的數量到底有多少，大概在哪個時間段要進行民調，其實都會相當程度的影響民調結果。

陳智菡說，所以柯文哲也希望這些東西都能夠以公開透明，而且充分溝通的方式來進行，這是柯文哲以過去的經驗提出來的一個善意提醒。

「鄭黃會」明下午登場 陳智菡：柯文哲整合過去經驗提出善意提醒

