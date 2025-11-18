鄭麗文、黃國昌明會面…藍備「藍白雙鵲」 李哲華：選舉合作僅議題一環
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌明選定新莊凱悅嘉軒酒店展開主席會面，全程公開。國民黨秘書長李乾龍、副秘書長李哲華等今下午先進行場勘。關於是否觸及明年選舉合作，李哲華說，明年九合一選舉合作只是議題的一環，雙方都有準備伴手禮，國民黨準備的是「藍白雙鵲」。
「鄭黃會」敲定在明天下午3時至4時30分，會後進行媒體聯訪。國民黨方面，出席人員除了鄭麗文，包括李乾龍、組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲，以及國民黨立院黨團總召傅崐萁等；民眾黨方面為黃國昌、秘書長周榆修、代理副秘書長黃成峻、政策會執行長賴香伶及民眾黨立院黨團主任陳智菡。
為確保明日雙方主席會面順利，國民黨方面由李乾龍、李哲華負責場勘，民眾黨方面由周榆修、陳智菡負責。
李哲華表示，明天是兩位主席鋪陳藍白合作的開始，未來要進行的部分，要等明天之後，看兩位主席如何去指定窗口，才開始進行協調。明天大概會就當前國家的情勢，還有過去藍白在野於政策面的合作部分等做些闡述，當然就是未來藍白合作，對國家發展有利的部分，應該都是提些大方向。
李哲華表示，至於外界關心的有關明年九合一選舉的合作，只是議題裡面的一環，並不是全部。雙方都有準備伴手禮，國民黨這邊準備的是「藍白雙鵲」，明天會介紹，容他保留一下。
