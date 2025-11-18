快訊

金句爆紅！「從從容容、游刃有餘」排字登共艦 王世堅回應了

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王世堅。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立委王世堅。記者蔡晉宇／攝影

民進黨立委王世堅過去質詢時「從從容容、游刃有餘」成為迷因爆紅，中共解放軍海軍989編隊日前在甲板上排出8字。王世堅今天表示，兩岸難得有共識，對於中共排字展現決心表示尊重，相對台灣應對的態度也是從從容容游刃有餘，但對方稱槍已上膛、劍已出鞘，講這個就完全沒必要了，不必這樣兵戎相見，兩岸昨天是敵人，明天不曉得，但是今天可以交流。

王世堅指出，兩岸難得有共識，就是「從從容容、游刃有餘」，好的金句任何人都有使用的權利，那中共訓練解放軍激發軍心，要展示他們的決心，相對台灣應對的態度也是從從容容、游刃有餘，既然大家都如此，就不必這樣兵戎相見。

王世堅說，全體國人大家共同的看法，應該是想方設法一起追求全人類的和平才對，不是這樣互相放話，大家應該尋求最大共識，他們排字展現決心，「這個我們尊重他們」。

王世堅也表示，但除了排字之外，還稱槍已上膛、劍已出鞘，講這個就完全沒必要了，不必這樣兵戎相見，絕大多數台灣人熱愛和平，是善良厚道的民族，所以大家互相展現決心，這樣就好了，其他不必要的過激言論就省省吧。

航渡期間，來自解放軍海軍工程大學和海軍航空大學的軍校學員，在綜合登陸艦長白山艦的飛行甲板上，擺出「從從容容」和「游刃有餘」字樣。圖／新華社
航渡期間，來自解放軍海軍工程大學和海軍航空大學的軍校學員，在綜合登陸艦長白山艦的飛行甲板上，擺出「從從容容」和「游刃有餘」字樣。圖／新華社

王世堅 中共 解放軍 民進黨
