快訊

傳前高層羅唯仁跳槽英特爾帶逾20箱手寫機密 台積電反應藏貓膩

新北也賣出4600顆毒蛋 彰化縣府公布毒蛋去向「新北進貨1萬顆」

凱基金孫公司驚傳遭員工盜領3億 新北檢聲押1副理獲准

外交部：中敘聲明背離事實 中國誘拉他國損台灣主權

中央社／ 台北18日電
外交部。圖／聯合報系資料照片
外交部。圖／聯合報系資料照片

外交部表示，中國與敘利亞外長聯合聲明嚴重悖離事實，而任何意圖扭曲台灣主權地位的說法，都是侵害國際和平與穩定的霸凌行為；外交部嚴正譴責中方誘拉他國，散播貶損台灣主權的荒唐言論。

外交部今天發布新聞稿指出，敘利亞外交暨僑民部長席巴尼（Asaad Hassan al-Shibani）於17日訪問中國，會晤中國外交部長王毅並於會後發表「中華人民共和國和阿拉伯敘利亞共和國外交部長聯合聲明」，謬稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」等嚴重悖離事實的文字。

外交部強調，對於中國政府持續在國際間透過誘拉他國，散播貶損台灣主權的荒唐言論，外交部予以嚴正譴責，並對敘利亞過渡政府屈從順應中國威權的行徑至表遺憾。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何意圖扭曲台灣主權地位的說法，都是侵害國際和平與穩定的霸凌行為，也無法改變雙方互不隸屬的客觀事實與現狀。

外交部再次呼籲國際社會認清中國威權本質，以及其將台灣議題曲解成內政問題並阻止國際支持台灣的意圖；同時籲請國際社會持續以具體行動予以反制，明確反對中國企圖改變台海現狀的惡劣行徑，以共同維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

外交部 敘利亞
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中日官員北京磋商 陸外交部要求日方收回錯誤言論

血腥鎮壓學運遭判死 孟加拉前總理哈希納：政治報復

高市談話引日中緊張 外交部：台灣不是問題而是解答

陸委會指中共6手法滲透台灣 羅智強：民進黨上台 總統府才有共諜

相關新聞

金句爆紅！「從從容容、游刃有餘」排字登共艦 王世堅回應了

民進黨立委王世堅過去質詢時「從從容容、游刃有餘」成為迷因爆紅，中共解放軍海軍989編隊日前在甲板上排出8字。王世堅今天表...

鄭麗文、黃國昌明會面…藍備「藍白雙鵲」 李哲華：選舉合作僅議題一環

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌明選定新莊凱悅嘉軒酒店展開主席會面，全程公開。國民黨秘書長李乾龍、副秘書長李哲華等今下...

鳳凰颱風受災補助 卓榮泰：淹水1公尺加到10萬、30公分也有1萬

鳳凰颱風挾帶豪雨造成宜蘭蘇澳地區嚴重淹水災情，閣揆卓榮泰今天宣布，針對淹水50公分以上若可證明有財產損失，可再加碼補助3...

蔡壁如喊話國民黨「該讓就讓」 李乾龍：選舉要通盤檢討、這都是後話

面對2026選舉，前立委蔡壁如喊話國民黨說「該讓就讓」，包含五大戰區，國民黨秘書長李乾龍表示，選舉的考量都會做通盤檢討，...

「鄭黃會」明下午新莊登場 陳智菡：柯文哲整合過去經驗提出善意提醒

「鄭黃會」明天將在新北市新莊凱悅嘉軒酒店登場，民眾黨前主席柯文哲日前給提點，說要溝通完整等，民眾黨立法院黨團辦公室主任陳...

賴清德喊話中國勿成「麻煩製造者」鄭麗文批賴「火上加油」

中日關係緊張升溫，台北賴清德總統17日呼籲國際持續關注，也要求中國應克制、展現大國風範，「不要成為區域和平穩定的麻煩製造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。