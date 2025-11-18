快訊

傳前高層羅唯仁跳槽英特爾帶逾20箱手寫機密 台積電反應藏貓膩

新北也賣出4600顆毒蛋 彰化縣府公布毒蛋去向「新北進貨1萬顆」

凱基金孫公司驚傳遭員工盜領3億 新北檢聲押1副理獲准

聽新聞
0:00 / 0:00

鳳凰颱風受災補助 卓榮泰：淹水1公尺加到10萬、30公分也有1萬

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
鳳凰颱風造成宜蘭蘇澳嚴重淹水災情，閣揆卓榮泰宣布，針對淹水50公分以上若可證明有財產損失，可到5萬元，淹水1公尺以上可再加碼達到10萬元。淹水20公分以上、未滿50公分的受災戶，也可補助1萬元。記者林佳彣／攝影
鳳凰颱風造成宜蘭蘇澳嚴重淹水災情，閣揆卓榮泰宣布，針對淹水50公分以上若可證明有財產損失，可到5萬元，淹水1公尺以上可再加碼達到10萬元。淹水20公分以上、未滿50公分的受災戶，也可補助1萬元。記者林佳彣／攝影

鳳凰颱風挾帶豪雨造成宜蘭蘇澳地區嚴重淹水災情，閣揆卓榮泰今天宣布，針對淹水50公分以上若可證明有財產損失，可再加碼補助3萬元到5萬元，淹水1公尺以上可再加碼達到10萬元。對於淹水30公分以上、未滿50公分的受災戶，也可補助1萬元。

卓榮泰在回應立委陳俊宇的質詢時表示，對於這次蘇澳不幸溺斃的年長罹難者，會把死亡撫恤提高到100萬元。同時這次淹水有淹到1米甚至2米高，各部會日前與工程會開會討論，認為應該就淹水嚴重的部分再做檢討，衡量各部會年底前可挪移的經費，會再籌措各種辦法。

卓榮泰說，針對淹水50公分以上若可證明有財產損失的住家，除了原本2萬元補助以外，可再加碼3萬到5萬元，淹水1公尺以上可由地方、村里長證明有財產損失，也可再加碼8萬，達到10萬元。

此外，淹水50公分以下原本是無法補助，不過這次特別針對淹水達30公分以上、未滿50公分的受災戶，可給予1萬元補助。

另一方面，立委陳亭妃質疑，行政院「馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」針對車輛受損報廢有提供登記慰助方案，但同樣是泡水車，丹娜絲颱風受災戶卻沒有。陳亭妃說「大家會比較」，她也是因民眾陳情反映才知有不同待遇。

卓揆回應「泡水車和被土石流整個淹沒受損的情形，直接報廢、連修都不能修」陳亭妃說，她當然知道土石流很嚴重，但台南從丹娜絲開始一連串豪雨水災，車子泡了水也一樣不能開了，她強調，沒有要求要比照土石流受損，但「那是一個感覺」。

卓榮泰說，雖然損害程度不同，但民眾感受是一樣的，這可當作經驗請相關部會考慮。

淹水 卓榮泰 鳳凰颱風
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

再批在野新版財劃法窒礙難行 卓揆：不是說不要債留子孫？

與傅崐萁激烈交鋒 卓榮泰斥：立院對政院開戰 我才須備戰

卓揆預告提院版財劃法喊「全面迎戰」 王鴻薇：準備跟地方搶錢？

政院20日提院版財劃法 卓榮泰：未到最後關頭不輕言抵制

相關新聞

金句爆紅！「從從容容、游刃有餘」排字登共艦 王世堅回應了

民進黨立委王世堅過去質詢時「從從容容、游刃有餘」成為迷因爆紅，中共解放軍海軍989編隊日前在甲板上排出8字。王世堅今天表...

鄭麗文、黃國昌明會面…藍備「藍白雙鵲」 李哲華：選舉合作僅議題一環

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌明選定新莊凱悅嘉軒酒店展開主席會面，全程公開。國民黨秘書長李乾龍、副秘書長李哲華等今下...

鳳凰颱風受災補助 卓榮泰：淹水1公尺加到10萬、30公分也有1萬

鳳凰颱風挾帶豪雨造成宜蘭蘇澳地區嚴重淹水災情，閣揆卓榮泰今天宣布，針對淹水50公分以上若可證明有財產損失，可再加碼補助3...

賴清德喊話中國勿成「麻煩製造者」鄭麗文批賴「火上加油」

中日關係緊張升溫，台北賴清德總統17日呼籲國際持續關注，也要求中國應克制、展現大國風範，「不要成為區域和平穩定的麻煩製造...

駁斥經濟學人「台灣病」 李淳：台灣經濟表現佳是勳章不是病

外媒經濟學人提出「台灣病」引發正反議論。駐歐盟前代表李淳今天在民進黨發言人韓瑩主持的直播節目「午青LIVE」表示，台灣經...

國防部擬動支4279萬二備金發「台灣全民安全指引」 藍委：給林飛帆當政績？

國防部9月推出新版「台灣全民安全指引」，擬申請第二預備金支應為4279萬。由於第二預備金動支逾5000萬者需送立院備查，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。