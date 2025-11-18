鳳凰颱風受災補助 卓榮泰：淹水1公尺加到10萬、30公分也有1萬

鳳凰颱風挾帶豪雨造成宜蘭蘇澳地區嚴重淹水災情，閣揆卓榮泰今天宣布，針對淹水50公分以上若可證明有財產損失，可再加碼補助3萬元到5萬元，淹水1公尺以上可再加碼達到10萬元。對於淹水30公分以上、未滿50公分的受災戶，也可補助1萬元。

卓榮泰在回應立委陳俊宇的質詢時表示，對於這次蘇澳不幸溺斃的年長罹難者，會把死亡撫恤提高到100萬元。同時這次淹水有淹到1米甚至2米高，各部會日前與工程會開會討論，認為應該就淹水嚴重的部分再做檢討，衡量各部會年底前可挪移的經費，會再籌措各種辦法。

卓榮泰說，針對淹水50公分以上若可證明有財產損失的住家，除了原本2萬元補助以外，可再加碼3萬到5萬元，淹水1公尺以上可由地方、村里長證明有財產損失，也可再加碼8萬，達到10萬元。

此外，淹水50公分以下原本是無法補助，不過這次特別針對淹水達30公分以上、未滿50公分的受災戶，可給予1萬元補助。

另一方面，立委陳亭妃質疑，行政院「馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」針對車輛受損報廢有提供登記慰助方案，但同樣是泡水車，丹娜絲颱風受災戶卻沒有。陳亭妃說「大家會比較」，她也是因民眾陳情反映才知有不同待遇。

卓揆回應「泡水車和被土石流整個淹沒受損的情形，直接報廢、連修都不能修」陳亭妃說，她當然知道土石流很嚴重，但台南從丹娜絲開始一連串豪雨水災，車子泡了水也一樣不能開了，她強調，沒有要求要比照土石流受損，但「那是一個感覺」。

卓榮泰說，雖然損害程度不同，但民眾感受是一樣的，這可當作經驗請相關部會考慮。