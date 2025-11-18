賴總統：感謝吐瓦魯捍衛台灣國際參與 攜手共創繁榮

快訊

中央社／ 台北18日電
總統賴清德（前右）18日上午在總統府與吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo）（左）進行雙邊會晤，兩人握手致意。圖／中央社
總統賴清德（前右）18日上午在總統府與吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo）（左）進行雙邊會晤，兩人握手致意。圖／中央社

總統賴清德今天以國宴宴請吐瓦魯國總理戴斐立，總統感謝吐瓦魯國在國際場合以實際行動堅定捍衛台灣的參與權利。總統說，雙方近年合作成果豐碩，簽署多項重要文件，為兩國邦誼奠定堅實基礎，期盼持續攜手合作，促進民主、和平與繁榮。

賴總統中午在總統府以國宴宴請戴斐立（FeletiTeo）伉儷及訪團成員，總統致詞表示，去年他訪問吐瓦魯國，深刻感受吐瓦魯的美麗及人民的熱情，也感謝吐瓦魯國在各種國際場合，以實際行動堅定捍衛台灣的國際參與權利。

總統說，包括今年9月戴斐立在「太平洋島國論壇」領袖峰會全力協助台灣，讓台灣參與的權益與貢獻能夠列入會後公報。今年的聯合國大會，戴斐立也為台灣仗義執言，強調聯大第2758號決議並未排除台灣有意義地參與聯合國體系，呼籲接納台灣加入聯合國。

賴總統提到，戴斐立上任1年多來，台灣和吐瓦魯國持續擴大交流，在許多領域合作都有良好進展，雙方簽署多項條約、協定及意向書，包括今天簽署的「台吐團結共榮條約」、「台吐多樣化漁業合作協定」以及「台吐運動交流合作意向書」，都為兩國邦誼奠定牢不可破的基礎。

戴斐立致詞表示，兩國在「團結共榮」新雙邊關係基礎上，如同家人般的連結、合作與共享目標，以及相互尊重、忠誠與信任的邦誼。他重申，吐瓦魯對台灣堅定不移的友誼，以及在未來持續強化台吐夥伴關係的承諾，也將持續堅定支持台灣完整參與國際事務。

他期盼，雙邊合作在「至親家人」原則上持續成長，共享命運、共擔責任與共創未來，同時尊重民主及法治原則，作為可信賴夥伴繼續攜手前行。

包括副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、農業部長陳駿季、運動部長李洋等人都參加國宴。

吐瓦魯 總統府 賴清德
