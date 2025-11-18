民團辦台烏混合戰策略工作坊 聚焦提升民主韌性

快訊

中央社／ 台北18日電
台灣民主實驗室執行長吳銘軒18日在「烏克蘭x台灣：混合戰與民主韌性策略工作坊」致詞。圖／中央社
台灣民主實驗室舉辦台烏混合戰與民主韌性策略工作坊，邀請烏克蘭專家、退役軍官來台分享經驗。烏克蘭NGO資深研究員Viktoriia Vyshnivska表示，中國對台灣假訊息的論述，與俄國對烏國論述類似，都是分裂社會、削弱韌性。

台灣民主實驗室今天與明天在台北舉行「烏克蘭x台灣：混合戰與民主韌性策略工作坊」，邀請烏克蘭非政府組織（NGO）代表、退役軍方官員等專家代表來台分享烏克蘭面對混合戰、資訊戰、不對稱作戰，以及全社會防衛韌性等層面的經驗。

主辦單位表示，多個台灣公民團體、民防團隊、智庫，以及政府機構和外國駐台機構皆有代表出席與會，新北市議員林秉宥上午亦出席旁聽。

台灣民主實驗室執行長吳銘軒致詞表示，自從俄羅斯全面入侵烏克蘭後，台灣民主實驗室相信，台灣可以從烏克蘭的夥伴學到很多東西，實驗室也投入大量資源研究中國如何學習俄羅斯的敘事手段，傳播到台灣以及中國境內，而烏克蘭獨立反貪腐委員會（NAKO）2月曾訪台，也盼與台灣相關領域的代表有更深入的交流，因此有了這次的工作坊。

烏克蘭獨立反貪腐委員會資深研究員ViktoriiaVyshnivska上午以「俄中對民主國家的認知作戰」進行講座，指出俄羅斯擅長將生活中的各領域武器化（weaponized），從貿易、能源、文化、歷史、教育等層面，例如將烏克蘭文化捏造為俄羅斯文化的一部分，假訊息宣傳烏克蘭迫害俄語等，目的是讓世界相信烏克蘭語不存在，以及烏克蘭不是國家。

Viktoriia Vyshnivska進一步指出，俄羅斯也將社群媒體武器化，生成大量AI假影像、訊息，目的是挑起烏克蘭人對政府的不滿，也將宗教武器化，宣傳親俄意識形態等。俄羅斯在烏克蘭散播假訊息，目的是利用戰爭時期的社會脆弱性，透過恐懼、不信任使內部分裂，而中國對台灣的論調與俄羅斯對烏克蘭的論調類似，中俄都使用類似的威權策略，利用弱點來分裂社會，削弱韌性。

吳銘軒接受中央社記者訪問提到，雖然很多人說「台灣不是烏克蘭」，而烏克蘭的情境與台灣確實也不相同，但是中國所使用的手段，以及為了戰爭所做的準備，其實和俄羅斯是一樣的，而台灣與烏克蘭在完備全社會防衛韌性的目標也是相同，因此舉辦工作坊讓台灣關注民防、混合戰與認知戰領域的單位，有機會與烏克蘭交流。

林秉宥表示，此次烏克蘭來台的專家代表，多有第一線工作經驗，當戰爭進行時，政府力量有限，但民力無限，烏克蘭的實務經驗值得台灣各界參考，而當中國吸取俄羅斯在戰場上的經驗精進時，台灣也需要吸收烏克蘭的經驗，增進自己的防衛能力。

