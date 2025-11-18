快訊

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

駁斥經濟學人「台灣病」 李淳：台灣經濟表現佳是勳章不是病

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
駐歐盟前代表李淳。圖／聯合報系資料照片
駐歐盟前代表李淳。圖／聯合報系資料照片

外媒經濟學人提出「台灣病」引發正反議論。駐歐盟前代表李淳今天在民進黨發言人韓瑩主持的直播節目「午青LIVE」表示，台灣經濟表現亮眼，具備全球競爭力，應是驕傲勳章而不是病，藍白唱衰台灣、惡修「財劃法」將台灣帶向極端，不利台灣發展。

李淳表示，經濟學人以大麥克指數為例，認為新台幣被低估應升值，但商品價格高低與當地競爭關係有關，因國家而異，無法佐證台幣是否被高估或低估，有非常多證據證明台幣不存在低估問題，央行也與美國財政部發布共同聲明表示不干預匯率。因此，匯率問題應回歸市場機制，穩定才是重要的。

李淳指出，「台灣病」源於過去的「荷蘭病」一詞，然而台灣與荷蘭病狀況完全不同，荷蘭病肇因於天然資源，但台灣經濟表現佳，是因有科技競爭力、代工信任感與全球供應鏈關鍵地位，且目前為止尚無明顯競爭者，因此不應是病，而是驕傲的勳章。台灣過去40年來經濟表現皆名列前茅，維持競爭力與人才是關鍵，在野黨唱衰台灣將不利競爭力發展。

藍白近期再度推動財劃法修法，李淳也表示，惡修「財劃法」造成大幅舉債，修法過程中幾乎沒有討論長期問題，只想給執政黨難堪、將資源瓜分給藍白執政縣市，產生的缺口黑洞只會債留子孫，更有違憲問題，但憲法法庭目前無法運作，因此不僅債留子孫，更是民主監督機制無法運作，恐將台灣帶向極端。

經濟學人 競爭力 荷蘭
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

再批在野新版財劃法窒礙難行 卓揆：不是說不要債留子孫？

卓揆要為財劃法「全面迎戰」立法院 盧秀燕：與其迎戰不如迎合

台積電赴美投資 李淳：把神山「種」到美國維持全球核心地位

施俊吉質疑美方未給協防承諾 李淳：台美安全保障不是對價關係

相關新聞

駁斥經濟學人「台灣病」 李淳：台灣經濟表現佳是勳章不是病

外媒經濟學人提出「台灣病」引發正反議論。駐歐盟前代表李淳今天在民進黨發言人韓瑩主持的直播節目「午青LIVE」表示，台灣經...

國防部擬動支4279萬二備金發「台灣全民安全指引」 藍委：給林飛帆當政績？

國防部9月推出新版「台灣全民安全指引」，擬申請第二預備金支應為4279萬。由於第二預備金動支逾5000萬者需送立院備查，...

民調／藍白支持度相加超過綠9.4個百分點 游盈隆：嚴重警訊

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，關於國內最新政黨支持度，三成一支持民進黨，二成六支持國民黨，一成五支持民眾黨。台灣民...

賴清德喊話中國勿成「麻煩製造者」鄭麗文批賴「火上加油」

中日關係緊張升溫，台北賴清德總統17日呼籲國際持續關注，也要求中國應克制、展現大國風範，「不要成為區域和平穩定的麻煩製造...

鄭麗文黃國昌明會談 白喊話藍「該讓就要讓」底氣何在？

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌明天（11月19日）將首次以藍白「黨主席」身分正式見面會談，各界關注。值得注意的是，在鄭、黃會面前，黃國昌、民眾黨秘書長周榆修及民眾黨前立委蔡壁如都透過不同管道「放話」，大意都是「民眾黨玩真的」，對「藍白合」保持善意、彈性，同時顯露政黨主體性與自主性。令人好奇，民眾黨為何這麼有底氣？

影／杜絕惡質選罷亂象 立委提案將罷免納政治獻金法規範

立委王鴻薇、許宇甄今天舉行「終結選罷金流斂財！修正政治獻金法罷免納入規範」記者會，針對現行規範及管理政治獻金之政治獻金法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。